«Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο κέντρο της Αθήνας, με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται αρχικά στην Πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Με πανό που γράφουν “Σώστε την κτηνοτροφία”, οι συγκεντρωμένοι ζητούν την άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στον κτηνοτροφικό κλάδο.

Από τα ξημερώματα, πούλμαν με αγρότες από όλη την Ελλάδα έφθασαν στην πρωτεύουσα, προκαλώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων και Δομοκού.

Οι αγρότες καταγγέλλουν πως βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο: οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ καθυστερούν λόγω του σκανδάλου που έχει ξεσπάσει, ενώ οι τιμές των προϊόντων, όπως το σιτάρι (19 λεπτά/κιλό) και το βαμβάκι (39 λεπτά/κιλό), «δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής».

Η τελική απόφαση για τη συνέχιση ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ληφθεί στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, στις 23 Νοεμβρίου, όπου θα καθοριστεί και αν θα στηθούν μπλόκα στο εθνικό δίκτυο στις αρχές Δεκεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει να καταβάλει ενισχύσεις που ίσως λειτουργήσουν αποτρεπτικά για νέες κινητοποιήσεις:

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 600 εκατ. ευρώ,

178 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23,

50 εκατ. ευρώ για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου μετά τον Daniel,

και 180 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για καταστροφές του 2024.

Οι αγρότες πάντως προειδοποιούν ότι, εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, «τα τρακτέρ θα βγουν στους δρόμους» — ακόμη κι αν χρειαστεί, όπως λένε, «να κάνουν γιορτές στα μπλόκα».

