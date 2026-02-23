Σούδα: Κατέπλευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – Παρουσία του 6ου Στόλου στη Μεσόγειο ΒΙΝΤΕΟ

Στον Κόλπο της Σούδας κατέπλευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης παρουσίας του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μεσόγειο.

23 Φεβ. 2026 16:44
Pelop News

Στον Κόλπο της Σούδας έφτασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο εξελιγμένο πλοίο του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρουσία του στην Κρήτη εντάσσεται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ανάπτυξης δυνάμεων του 6ος Στόλος των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το USS Gerald R. Ford αποτελεί την πρώτη μονάδα της νέας γενιάς αεροπλανοφόρων του αμερικανικού ναυτικού, με προηγμένα συστήματα εκτόξευσης αεροσκαφών, αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες και εκτεταμένη αυτοματοποίηση.

Η Σούδα παραμένει διαχρονικά κομβικό σημείο υποστήριξης των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στη Μεσόγειο, με την άφιξη του αεροπλανοφόρου να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών επιχειρησιακών κινήσεων του στόλου.

