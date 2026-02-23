Σούδα: Κατέπλευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – Παρουσία του 6ου Στόλου στη Μεσόγειο ΒΙΝΤΕΟ

Στον Κόλπο της Σούδας έφτασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο εξελιγμένο πλοίο του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρουσία του στην Κρήτη εντάσσεται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ανάπτυξης δυνάμεων του 6ος Στόλος των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το USS Gerald R. Ford αποτελεί την πρώτη μονάδα της νέας γενιάς αεροπλανοφόρων του αμερικανικού ναυτικού, με προηγμένα συστήματα εκτόξευσης αεροσκαφών, αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες και εκτεταμένη αυτοματοποίηση.

The USS Gerald R. Ford aircraft has been spotted in the vicinity of Crete, Greece. It arrived at Souda Bay on Crete for a port visit. pic.twitter.com/NIDa5BzzdI — Clash Report (@clashreport) February 23, 2026

Η Σούδα παραμένει διαχρονικά κομβικό σημείο υποστήριξης των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στη Μεσόγειο, με την άφιξη του αεροπλανοφόρου να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών επιχειρησιακών κινήσεων του στόλου.

