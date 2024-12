Σουηδία: Ράπερ δολοφονήθηκε σε υπόγειο πάρκινγκ – Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία της Σουηδίας, ανακοίνωσε σήμερα πως είναι νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος αποδείχτηκε αργότερα πως είναι ο ράπερ Gaboro, ο οποίος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με συμμορίες.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο άνδρας σκοτώθηκε αφότου τον πυροβόλησαν σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Νόρσεπινγκ, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προφανώς τραβήξει ο ένοπλος, διακρίνεται ένας άνθρωπος που κρατάει περίστροφο να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον ενός άνδρα μέσα σε πάρκινγκ.

Islamist gangs in Sweden shoot dead Assyrian rapper Ninos Khoury, known by his stage name “Gaboro”, 23 years old pic.twitter.com/LDH6ViM0Qo

