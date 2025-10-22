Σούπερ σταρ του βόλεϊ υπέστη ηλεκτροπληξία και καρδιακή ανακοπή!

Τεράστιο σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του βόλεϊ η είδηση ότι ο Ιρανός αθλητής, Σάμπεν Καζέμι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό ατύχημα σε ξενοδοχείο.

Ο 27χρονος διαγώνιος, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ομάδα της Αλ Ραγιάν, έπαθε ηλεκτροπληξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε πισίνα του ξενοδοχείου.

Prayers up for 🇮🇷 Saber Kazemi 🙏 Heartbreaking news! Saber Kazemi, former Iran national team star and current Al-Rayyan player in Qatar, has fallen into a coma after reportedly suffering a heart attack caused by an electric shock while in the hotel pool where he was staying.… pic.twitter.com/rd1TAnldz0 — Volleytrails (@volleytrails) October 18, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Tehran Times, ο 27χρονος διαγώνιος υπέστη ηλεκτροπληξία που προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την προπόνηση της ομάδας του, όταν ο Σάμπεν Καζέμι επέστρεψε στο ξενοδοχείο και πήγε στην πισίνα για να χαλαρώσει.

Ωστόσο, ένα βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρολογικά της πισίνας προκάλεσε ηλεκτροπληξία στον Καζέμι. Πηγές από την ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν επιβεβαιώνουν πως ο αθλητής, νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα και η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.

