Σούπερ σταρ του βόλεϊ υπέστη ηλεκτροπληξία και καρδιακή ανακοπή!

Ο Ιρανός διαγώνιος, Σάμπεν Καζέμι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό ατύχημα σε ξενοδοχείο

22 Οκτ. 2025 19:56
Pelop News

Τεράστιο σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του βόλεϊ η είδηση ότι ο Ιρανός αθλητής, Σάμπεν Καζέμι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό ατύχημα σε ξενοδοχείο.

Ο 27χρονος διαγώνιος, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ομάδα της Αλ Ραγιάν, έπαθε ηλεκτροπληξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε πισίνα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Tehran Times, ο 27χρονος διαγώνιος υπέστη ηλεκτροπληξία που προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την προπόνηση της ομάδας του, όταν ο Σάμπεν Καζέμι επέστρεψε στο ξενοδοχείο και πήγε στην πισίνα για να χαλαρώσει.

Ωστόσο, ένα βραχυκύκλωμα στα ηλεκτρολογικά της πισίνας προκάλεσε ηλεκτροπληξία στον Καζέμι. Πηγές από την ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν επιβεβαιώνουν πως ο αθλητής, νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα και η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.
