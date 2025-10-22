Και όμως η UEFA δικαιώνει τον διαιτητή για αποφάσεις στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός!

Από την πλευρά της η UEFA εξήγησε όπως κάνει μετά τους αγώνες κάθε αγωνιστικής- τις αποφάσεις του VAR, δικαιώνοντας τον Ελβετό διαιτητή Ουρς Σνάιντερ για τις αποφάσεις που πήρε στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός , μετά το σχετικό έλεγχο στις δύο περιπτώσεις που κλήθηκε να το κάνει.

Φυσικά, δεν υπάρχει αναφορά στη δεύτερη κίτρινη-κόκκινη του Έσε, αφού εκεί δεν υπήρξε, βάση κανονισμών, κλήση από το VAR.

Συγκεκριμένα η UEFA ανέφερε: «53′ Ακυρώθηκε η απόφαση: Δόθηκε πέναλτι. Το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Πριν, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα, Νο. 24, άγγιξε την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο βρισκόταν σε αφύσικη θέση.

68′ Ακυρώθηκε η απόφαση: Δόθηκε πέναλτι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Νο. 88, ανέτρεψε έναν αντίπαλο ενώ προσπαθούσε να παίξει την μπάλα».

Πάντως μετά τον σάλο που προκλήθηκε για την άδικη κάρτα στον Έσε η UEFA σκέφτεται ν’ αλλάξει τον κανονισμό και να επιτρέψει τη χρήση VAR σε τέτοιες περιπτώσεις.

