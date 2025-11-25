Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Γυναίκα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση

 Γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στην Παλιά Εθνική Οδό προς Καλουδιανά στην Κίσσαμο Χανίων και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Γυναίκα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση
25 Νοέ. 2025 8:08
Pelop News

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων γυναίκα που παρασύρθηκε από όχημα το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή της Κισσάμου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Παλιά Εθνική Οδό Κισσάμου – Καλουδιανών, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ως πεζή. Αμέσως μετά την παράσυρση μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι θεράποντες ιατροί κρίνανε αναγκαία τη διασωλήνωσή της και την εισαγωγή στη ΜΕΘ.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία της γυναίκας ή την ταυτότητα του οδηγού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:15 Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ
9:11 Βαρουφάκης σε Τσίπρα: «Δεν διάβασα την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία»
9:02 Απευθείας συνομιλίες με Μαδούρο σχεδιάζει ο Τραμπ
8:59 Πάτρα: Διέλευση Ολυμπιακής Φλόγας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη
8:55 Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Εκπτώσεις, νέοι κλάδοι και παγίδες που καραδοκούν
8:53 Εκατοντάδες έλεγχοι και «καμπάνες» για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα
8:44 Πώς ηλικιωμένη «πάγιδεψε» απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
8:43 Πάτρα: Φωτίζεται απόψε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος
8:36 Στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – Ρεάλ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
8:34 Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Η μόνη σωστή πράξη ήταν η κωλοτούμπα»
8:30 Στις πληγείσες περιοχές της Βόνιτσας σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος
8:23 Ανησυχία για την Αγία Σοφία: Βαριά μηχανήματα μέσα στο μνημείο, φόβοι για ζημιές ΦΩΤΟ
8:22 Δήλωση Ε9: Ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν εκ νέου για τα ακίνητά τους
8:16 Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα
8:16 Τραμπ: Αποδέχθηκε πρόσκληση Σι για ταξίδι στην Κίνα τον Απρίλιο
8:08 Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Γυναίκα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση
8:06 Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία η κρίσιμη έφεση του πρώην δημάρχου
7:58 Eurostat: Η Δυτική Ελλάδα στις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης, τι «βλέπει» για μισθούς και εργασία
7:56 Μέχρι πότε «παγώνουν» οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων
7:47 Ο Τραμπ βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ