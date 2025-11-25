Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Γυναίκα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων γυναίκα που παρασύρθηκε από όχημα το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή της Κισσάμου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Παλιά Εθνική Οδό Κισσάμου – Καλουδιανών, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ως πεζή. Αμέσως μετά την παράσυρση μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι θεράποντες ιατροί κρίνανε αναγκαία τη διασωλήνωσή της και την εισαγωγή στη ΜΕΘ.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία της γυναίκας ή την ταυτότητα του οδηγού.

