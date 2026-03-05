σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»

Την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη απουσία Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας εκφράζει με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη σπιράλ, υποστηρίζοντας ότι το θέατρο της πόλης κινδυνεύει να παραμείνει «ακέφαλο» και το 2026.

Όπως σημειώνεται, η θέση παραμένει κενή από τον Μάρτιο του 2025, μετά την αιφνίδια και –όπως αναφέρει η παράταξη– αναιτιολόγητη παραίτηση του Γιάννη Καλατζόπουλου.

Στην ανακοίνωση παρατίθεται μάλιστα διάλογος από πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων μεταξύ του επικεφαλής του σπιράλ, Πέτρου Ψωμά, και της προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Λουκίας Καραθανασοπούλου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο κ. Ψωμάς ζήτησε ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει με την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

«Έχω μία ερώτηση προς την Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας σχετικά με τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Μπορεί να μας ενημερώσει η κ. Καραθανασοπούλου για το τι μέλλει γενέσθαι;», ανέφερε.

Απαντώντας, η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ φέρεται να δήλωσε ότι, μετά την παραίτηση του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή, αναζητήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες.

«Λόγω της παραίτησής του τέως Καλλιτεχνικού Διευθυντή και επειδή δεν ξέρουμε τις διαδικασίες, περιμένουμε από το Υπουργείο να μας ενημερώσει τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του σπιράλ επανήλθε ρωτώντας αν δεν προβλέπονται διαδικασίες σε περίπτωση παραίτησης καλλιτεχνικού διευθυντή Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου.

Η κ. Καραθανασοπούλου απάντησε ότι, μετά από εξέταση του ζητήματος, διαπιστώθηκε πως απαιτείται νέα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), καθώς δεν ισχύει η προηγούμενη, και πως αναμένεται ο προγραμματισμός προσλήψεων που θα εκδοθεί μέσα στο 2026.

Κριτική στη δημοτική αρχή

Σύμφωνα με το σπιράλ, σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας λογοδοσίας, ο δήμαρχος Πατρέων εξέφρασε πλήρη στήριξη προς την πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ, επιχειρώντας –όπως υποστηρίζει η παράταξη– να δικαιολογήσει την καθυστέρηση με διαδικαστικά και νομικά επιχειρήματα.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, το αποτέλεσμα είναι το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας να συμπληρώνει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς καλλιτεχνική διεύθυνση.

«Το κενό δεν είναι απλή τυπική υπόθεση. Δεν νοείται Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο χωρίς καλλιτεχνική διεύθυνση», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το μοναδικό ΔΗΠΕΘΕ χωρίς καλλιτεχνική διεύθυνση

Η παράταξη σημειώνει ακόμη ότι σε όλα τα υπόλοιπα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα της χώρας υπάρχει εν ενεργεία Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Κέρκυρας, Καλαμάτας, Αγρινίου, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Ρούμελης, Βόλου, Λάρισας, Βέροιας, Σερρών, Καβάλας και Κομοτηνής.

«Είτε οι άλλοι κάνουν κάτι σωστά είτε εμείς κάνουμε κάτι λάθος. Και στις δύο περιπτώσεις η Πάτρα ξεχωρίζει αρνητικά», καταλήγει η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης, ασκώντας εκ νέου κριτική στη δημοτική αρχή Πατρέων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



