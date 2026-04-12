Σπουδαία διάκριση για την Νάσια Μεσίρη, κατέκτησε την 6η θέση στον κόσμο

Η Πατρινή αθλήτρια Αθανασία Μεσίρη κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του άλματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Osijek.

Με συνολική βαθμολογία 13.099, στάθηκε επάξια απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και το υψηλό επίπεδο της ελληνικής γυμναστικής.

Στον τελικό του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) η Μεσίρη πραγματοποίησε δύο άλματα με βαθμολογίες 12,433 και 13,366 βαθμούς.

Στο πλευρά της ήταν ο προπονητής της στον ΑΓΟ Πάτρας, Ηλίας Τσοπάνογλου ο οποίος την στηρίζει από το ξεκίνημα της καριέρας της.

Αποτελέσματα τελικού άλματος γυναικών:

Κάρινα Σένμαγιερ (Γερμανία) — 14,000

Λια-Μόνικα Φοντέν (Καναδάς) — 13,983

Σαρλίζ Μερτς (Αυστρία) — 13,716

Χίλαρι Χέρον (Παναμάς) — 13,449

Ρούμπι Στέισι (Μεγάλη Βρετανία) — 13,316

Αθανασία Μεσίρη (Ελλάδα) — 13,099

Μπενεντέτα Γκάβα (Ιταλία) — 12,766

Τέγια Μπέλακ (Σλοβενία) — 12,733

