Σπουδαία διάκριση για την Νάσια Μεσίρη, κατέκτησε την 6η θέση στον κόσμο
Η Πατρινή αθλήτρια Αθανασία Μεσίρη κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του άλματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Osijek.
Με συνολική βαθμολογία 13.099, στάθηκε επάξια απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και το υψηλό επίπεδο της ελληνικής γυμναστικής.
Στον τελικό του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) η Μεσίρη πραγματοποίησε δύο άλματα με βαθμολογίες 12,433 και 13,366 βαθμούς.
Στο πλευρά της ήταν ο προπονητής της στον ΑΓΟ Πάτρας, Ηλίας Τσοπάνογλου ο οποίος την στηρίζει από το ξεκίνημα της καριέρας της.
Αποτελέσματα τελικού άλματος γυναικών:
Κάρινα Σένμαγιερ (Γερμανία) — 14,000
Λια-Μόνικα Φοντέν (Καναδάς) — 13,983
Σαρλίζ Μερτς (Αυστρία) — 13,716
Χίλαρι Χέρον (Παναμάς) — 13,449
Ρούμπι Στέισι (Μεγάλη Βρετανία) — 13,316
Αθανασία Μεσίρη (Ελλάδα) — 13,099
Μπενεντέτα Γκάβα (Ιταλία) — 12,766
Τέγια Μπέλακ (Σλοβενία) — 12,733
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News