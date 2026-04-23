Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου

Ο ΑΕΣ Ικαρος Καστριτσίου πέτυχε μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της ιστορίας του, κατακτώντας το ομαδικό πρωτάθλημα Παίδων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ έως 15 ετών, που διεξήχθη στην Πάτρα.

Η ομάδα της Αχαΐας, αν και ξεκίνησε ως δεύτερο φαβορί, κατάφερε να φτάσει μέχρι την κορυφή, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της αξία. Στον τελικό επικράτησε του ισχυρού ΑΟ Πεύκης με 3-2, σε έναν αγώνα με συνεχείς εναλλαγές και κρίσιμες λεπτομέρειες.

Καθοριστική ήταν η νίκη του Σπύρου Φουσέκη απέναντι στον Μανώλη Τζούγκαρη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, δίνοντας το αρχικό προβάδισμα.

Ο Μάξιμος Πολυχρονόπουλος πρόσθεσε μία ακόμα σημαντική νίκη με 3-1 επί του Ιωνά Ανδρέου, κρατώντας την ομάδα μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου. Το πρωτάθλημα κρίθηκε στο διπλό, όπου οι Πολυχρονόπουλος και Στέφανος Μαυροματάκης ανέτρεψαν την κατάσταση από 1-2 σετ και επικράτησαν με 3-2 των Τζούγκαρη/Ανδρέου, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Στην πορεία προς τον τίτλο, ο Ικαρος παρουσίασε σταθερή εικόνα. Στη φάση των ομίλων επικράτησε με 3-0 του ΑΣΕΑ Καβάλας και του ΦΑΣ Τρικάλων. Στα προημιτελικά νίκησε τον ΓΑΣ Χολαργού με 3-0, ενώ στα ημιτελικά ξεπέρασε τον Τελαμώνα Σαλαμίνας με 3-1, με κομβική την ανατροπή του Μαυροματάκη από 0-2 σετ.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ικαρος διατήρησε τον τίτλο στην Πελοπόννησο μετά την κυριαρχία του Ποσειδώνα Λουτρακίου τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα εντάσσει το Καστρίτσι στη λίστα των συλλόγων της Αχαΐας και της Κορινθίας που έχουν κατακτήσει πανελλήνιο τίτλο στους παίδες.

Σημαντική ήταν η συμβολή όλων των αθλητών της ομάδας, των Σπύρου Φουσέκη, Στέφανου Μαυροματάκη, Μάξιμου Πολυχρονόπουλου και Αλέξανδρου Φουσέκη, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιάννη Ξουρίδα.

Ο τίτλος αυτός αναδεικνύει την ποιότητα των πατρινών αθλητών και επιβεβαιώνει τη δυναμική της ομάδας σε πανελλήνιο επίπεδο.

