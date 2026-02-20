Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»

Ενα ακόμα δείγμα της προόδου που κάνει η ομάδα beach soccer της Νάπολι Πατρών είναι το γεγονός ότι ανακοίνωσε από τώρα, τρεις μήνες νωρίτερα, τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο 7ο τουρνουά «Σπύρος Αβράμης» που θα γίνει στις αρχές Μαΐου στην πόλη μας.

Μάλιστα, οι ομάδες που έρχονται στην πόλη μας είναι εγνωσμένης αξίας στον μπιτς σοκερ και διαθέτουν παίκτες με «πλούσιες» παραστάσεις.

Πρόκειται για την Κυπριακή Πάφο, την Ποντεμπίτσε από την Πολωνία και την qadsiaclub από την Σαυοηδική Αραβία, όπου το άθλημα γνωρίζει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.,

Η διοίκηση έκανε γνωστό μάλιστα και το πρόγραμα των αγώνων με την εξής ανακοίνωση:

“Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τις ομάδες:

@qadsiaclub , @pafos_bsc και @bsc_termy_poddebice 🤝

Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την αναγνώριση που δίνετε σε αυτόν τον θεσμό που τιμά το Ελληνικό Beach Soccer, καθώς και την πόλη μας.

Το Πρόγραμμα Αγώνων είναι το εξής:

08 Μαΐου 2026 – Match Day 1

09 Μαΐου 2026 – Match Day 2

10 Μαΐου 2026 – Μικρός & Μεγάλος Τελικός

«Οι επίσημες ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα».

