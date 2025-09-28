Στ. Κασσελάκης: «Επιβεβαιώνεται η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης στο Μέγαρο Μαξίμου»!

Το «Κίνημα Δημοκρατίας» αναφέρει, για το δημοσίευμα στο Documento, ότι πρόκειται για απροκάλυπτη πολιτική συναλλαγή μέσα από το πρωθυπουργικό γραφείο, που εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη

28 Σεπ. 2025 17:14
Pelop News

Το Κίνημα Δημοκρατίας, σε ανακοίνωσή του, επιτίθεται με σφοδρότητα κατά του Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης: «Οι σημερινές αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento επιβεβαιώνουν αυτό που εξαρχής έχουμε επισημάνει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο στενός συνεργάτης και προϊστάμενος του Γραφείου “καθημερινότητας” του πρωθυπουργού, Γιώργος Κατσαούνος, εμφανίζεται σε ηχογραφημένη συνομιλία με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, να παζαρεύει παράνομες αγροτικές ενισχύσεις και να ενημερώνεται για το εάν ικανοποιήθηκε ο “άνθρωπος” τους.

“Δεν μπορούσα παραπάνω, να ξέρεις” και “Πάλι κίτρινα βγαίνουν και κόκκινα, τα μισά του τα δώσαμε, αν δεν ήσασταν εσείς…», τον ενημερώνει ο Μπαμπασίδης, με τον Κατσαούνο να τον ευχαριστεί, εκφράζοντας επανειλημμένως την ευαρέσκειά του.

Πρόκειται για απροκάλυπτη πολιτική συναλλαγή μέσα από το ίδιο το πρωθυπουργικό γραφείο, που εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλη την κυβέρνησή του.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διηύθυνε και κατηύθυνε μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ποιος, πότε και πόσα θα εισέπραττε παρανόμως από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Η εξεταστική που συγκροτήθηκε στη Βουλή δεν έπρεπε ποτέ να γίνει. Η υπόθεση έπρεπε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως μόνη αρμόδια να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων με δεδομένο την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης».

Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento για τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργο Κατσαούνο, έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης που σπεύδουν να καταγγείλουν την κυβέρνηση.

Στο προσκήνιο έρχεται ο ρόλος του Γιώργου Κατσαούνου, προϊστάμενου στο Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και γνωστού ως «συντονιστή καθημερινότητας» στο Μέγαρο Μαξίμου, που φέρεται, κατά το δημοσίευμα, να παζάρευε και να ρύθμιζε αγροτικές επιδοτήσεις.
