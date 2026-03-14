Στα άκρα η κόντρα: Διχασμένη παρουσιάζεται η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας μετά τις τελευταίες εξελίξεις

Θα επουλώσει η αναβολή των εκλογών της ΟΝΝΕΔ, με απόφαση της κεντρικής ηγεσίας της Οργάνωσης, το ρήγμα που έχει προκύψει σε επίπεδο Αχαϊας ή η «γαλάζια» νεολαία στον Νομό θα οδηγηθεί σε σχίσμα;

Με βάση τις εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά -κυρίως- τις αλληλοκατηγορίες που εκφράστηκαν χθες μέσω του Peloponnisos FM 103,9 από τους δυο υποψηφίους προέδρους της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, προκύπτει έντονη ανησυχία.

Η διαμάχη έχει μεταφερθεί και στα social media με «βροχή» σχολίων και αιχμών, την ίδια ώρα που αναμένεται η απόφαση από την κεντρική ΟΝΝΕΔ τόσο για τη νέα ημερομηνία των εκλογών (η λογική λέει ότι θα είναι πριν από το συνέδριο του κόμματος), όσο και για τον ορισμό του μεταβατικού προέδρου.

Ας δούμε τις αιχμές που αντήλλαξαν οι Πέννυ Κουσουλού και Φίλιππος Παπαγεωργίου χθες στον Peloponnisos FM 103,9.

ΠΕΝΝΥ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ

«Μακριά από τοξικότητες»

– Οταν μας ανακοινώθηκε η αναβολή, εγώ ήμουν εκείνη που έφερα αντιρρήσεις και ζητούσα εκλογές το συντομότερο δυνατό. Προσπαθώ να καταλάβω τους λόγους πίσω από την ανάρτηση του κ. Παπαγεωργίου. Λες σε όλα «ναι» πίσω από κλειστές πόρτες και μετά βγαίνεις και κατηγορείς ότι σε αδικούν; Θέλει να ηγηθεί μιας νεολαίας, την οποία βγαίνει και την ευτελίζει.

– Τα εσωπαραταξιακά πρέπει να λύνονται θεσμικά. Πάντα υπήρξα θεσμική. Θα κινηθώ στα όργανα. Εχω κρατήσει το επίπεδο και την ενότητα της Οργάνωσης. Πάντα μιλούσα για σύμπνοια. Με θίγει η ανάρτηση. Αυτοί που δημιουργούν το τοξικό κλίμα, πρέπει να δώσουν απαντήσεις…

– Ημουν και είμαι μέσα σε όλες τις δράσεις στην ΟΝΝΕΔ Αχαϊας, γνωρίζω τα μέλη, έρχομαι σε καθημερινή επαφή μαζί τους, διοργανώνουμε εκδηλώσεις, κλπ. Τον είχατε δει εσείς ποτέ σε αυτές τις δράσεις τον κ. Παπαγεωργίου;

– Αποδέχομαι τη δημόσια στήριξη του κ. Φωτήλα και της κ. Αλεξοπούλου. Τους ευχαριστώ και τους τιμώ. Εμένα δεν με κατεβάζουν οι βουλευτές. Γι΄αυτό, όμως, δεν ψηφίζουμε τους βουλευτές μας; Για να είναι ενεργοί. Δεν ζουν μακριά από τη νεολαία και την κοινωνία.

– Θέλω η νεολαία να είναι κοντά στην οργάνωση. Να έρθουν κοντά μας ακόμη περισσότεροι νέοι και να εξελιχθεί ο τόπος μας μακριά από τοξικότητες και κρυφές ατζέντες. Δεν κατέβηκα μόνη μου, είναι μια συλλογική προσπάθεια που κρατάει χρόνια. Εχω τηρήσει μια ξεκάθαρη στάση, την οποία κάποιοι εξέλαβαν ως αδυναμία, αλλά κάνουν λάθος.

– Δεν είναι αυτοσκοπός μου η πολιτική. Είναι το μέσο να προσφέρω. Είμαι επαγγελματίας, έχω τη δουλειά μου. Θα δεχθώ όποιον πρόεδρο ορίσει η ηγεσία της ΟΝΝΕΔ. Σέβομαι τις αποφάσεις της.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Πού ήταν η ΟΝΝΕΔ το 2023;»

– Η αναβολή είναι μια εξέλιξη που δεν περίμενα. Ενημερώσαμε τα μέλη μας ότι μετά από 16 χρόνια θα υπάρξει κάλπη. Κι ενημερωθήκαμε ξαφνικά από τον πρόεδρο της Οργάνωσης ότι η διαδικασία θα αναβληθεί. Δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο.

– Ερωτώ: Υπάρχει εκλογική διαδικασία χωρίς ένταση ή αντιπαράθεση; Υπάρχει ένταση, με σεβασμό, όμως, πάντα στους κανόνες. Κι όμως, τρία 24ωρα πριν από τις εκλογές δεν είχα εκλογικούς καταλόγους, δεν γνώριζα καν τον τόπο της εκλογικής διαδικασίας.

– Εγώ δεσμεύθηκα δημόσια ότι αν είμαι πρόεδρος της Οργάνωσης στο πλαίσιο της ενότητας θα πρότεινα την αντίπαλό μου για αντιπρόεδρο. Δυστυχώς δεν είδα ανταπόκριση. Και τώρα βλέπω στελέχη, χωρίς καν δικαίωμα ψήφου, να κάνουν αναρτήσεις περί εκδίκησης κι επίθεσης.

– Είναι αυταπόδεικτοι οι λόγοι για ανάγκη επανεκκίνησης της Οργάνωσης. Σε όλες τις δράσεις την τελευταία δεκαετία ήταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Πού ήταν η ΟΝΝΕΔ στις εκλογές του 2023; Ποιες δράσεις έκανε; Τι ποσοστό πήραμε στους νέους κάτω από 32 ετών στις εθνικές εκλογές στην Αχαΐα; Πόσους εκλογικούς αντιπροσώπους έδωσε η ΟΝΝΕΔ; Πόσες μάχες έδωσε στην αυτοδιοίκηση;

– Εμείς θέλουμε εκλογές. Η διαδικασία να γίνει πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Εγώ δεν σκοπεύω να προσφύγω σε κανένα όργανο. Δεν φοβάμαι το αποτέλεσμα και την κρίση των ενεργών μελών. Εγώ δεν έτρεξα να κάνω αναρτήσεις με πολιτικά πρόσωπα. Η ΟΝΝΕΔ ανήκει στα μέλη της.

– Και ο πρωθυπουργός μας που αλλάζει σήμερα την Ελλάδα, το 2015 μέσα από εκλογές με άλλους τρεις συνυποψηφίους, εκλέχθηκε πρόεδρος. Αυτές είναι οι δημοκρατικές αρχές και αξίες της παράταξής μας.

