Στα χέρια του ελληνικού FBI φερόμενος εκτελεστής της Greek Mafia στα Καλύβια

Σε νέα φάση περνά η έρευνα των Αρχών για τη δράση οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων, μετά τη σύλληψη 35χρονου που φέρεται να συνδέεται με σειρά δολοφονιών στον χώρο της Greek Mafia.

Στα χέρια του ελληνικού FBI φερόμενος εκτελεστής της Greek Mafia στα Καλύβια
23 Δεκ. 2025 13:44
Pelop News

Σημαντική επιχείρηση των στελεχών του ελληνικού FBI οδήγησε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στη σύλληψη 35χρονου στα Καλύβια, ο οποίος φέρεται να αποτελεί βασικό επιχειρησιακό μέλος εγκληματικής οργάνωσης με ηγετική φυσιογνωμία τον αποκαλούμενο «Έντικ».

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο συλληφθείς κατηγορείται για συμμετοχή σε τρεις ανθρωποκτονίες προσώπων που φέρονται να συνδέονταν με τη Greek Mafia, καθώς και για μία απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2023. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 35 ετών, ενώ του έχει επιβληθεί και χρηματική ποινή ύψους 39.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στην περιοχή του Νέου Κόσμου, υπόθεση που εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα εγκληματικών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 35χρονου ένα πιστόλι με γεμιστήρα, στοιχείο που προστέθηκε στη δικογραφία και αξιολογείται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, εξετάζοντας τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντα με άλλες σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ενώ η έρευνα για τη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Αλεξόπουλος: «Αυτές τις ημέρες ας νοιαστούμε κι ας σταθούμε με κατανόηση ο ένας δίπλα στον άλλο»
15:16 HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
15:08 Ψήφισμα στήριξης της απεργίας του ΣΕΗ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
15:01 Γεωργιάδης από το Αμύνταιο: «Ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Υγεία»
15:00 Πρωτοποριακή εφαρμογή με τη στήριξη της Περιφέρειας: Σωτήριο πρόγραμμα άθλησης για επιβιώσαντες από καρκίνο
14:57 Πλήγμα άνω του 30% στην εορταστική κίνηση των Τρικάλων λόγω των μπλόκων
14:55 Προς νέο πολιτικό φορέα η Καρυστιανού – «Όχι σε παλιά πρόσωπα, όχι σε ταμπέλες» το μήνυμα
14:53 Κροατία: Κάθειρξη 50 ετών σε 20χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε μαθητή σε σχολείο
14:43 Αγωγή Δημητριάδη κατά στελέχους του ΠΑΣΟΚ – «Πολιτική φίμωση» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
14:39 Θεσσαλονίκη: Έφηβοι πίσω από επιθέσεις σε καφέ και σπίτι στα Πεύκα – Νέα υπόθεση ανήλικης βίας στον Λαγκαδά
14:31 Καβάλα: Κατέληξε 75χρονος μετά από πτώση στο σπίτι του – Τι έδειξε η έρευνα
14:29 Βελόπουλος κατά Μητσοτάκη για τα μπλόκα: «Σε μια δημοκρατία τον πρώτο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, όχι η αστυνομία»
14:23 Χριστουγεννιάτικη έξοδος με εμπόδια: Ουρές στη Ριτσώνα, εκτροπές στην Πάτρα – Άνοιξε το ρεύμα στα Μάλγαρα
14:20 Φάμελλος: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό με τα μπλόκα»
14:16 Δυτική Ελλάδα – Καιρός: Επιδείνωση με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
14:10 Οικιακή βοηθός συνελήφθη στην Πέλλα για κλοπές 11.500 ευρώ από το σπίτι όπου εργαζόταν
14:08 Πράξη προσφοράς από τη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας προς την «Κιβωτό της Αγάπης»
14:07 Τσίπρας: «Χρειάζεται ένα σοκ δημοκρατίας για να μη γίνει η κοινωνική οργή τροφή της ακροδεξιάς»
14:01 Απεγκλωβισμός ηλικιωμένης από ασανσέρ σε κατάστημα στην Καλλιθέα
14:00 Μικρό ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο: Γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν για τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ