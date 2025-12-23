Στα χέρια του ελληνικού FBI φερόμενος εκτελεστής της Greek Mafia στα Καλύβια

Σημαντική επιχείρηση των στελεχών του ελληνικού FBI οδήγησε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στη σύλληψη 35χρονου στα Καλύβια, ο οποίος φέρεται να αποτελεί βασικό επιχειρησιακό μέλος εγκληματικής οργάνωσης με ηγετική φυσιογνωμία τον αποκαλούμενο «Έντικ».

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο συλληφθείς κατηγορείται για συμμετοχή σε τρεις ανθρωποκτονίες προσώπων που φέρονται να συνδέονταν με τη Greek Mafia, καθώς και για μία απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2023. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 35 ετών, ενώ του έχει επιβληθεί και χρηματική ποινή ύψους 39.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στην περιοχή του Νέου Κόσμου, υπόθεση που εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα εγκληματικών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 35χρονου ένα πιστόλι με γεμιστήρα, στοιχείο που προστέθηκε στη δικογραφία και αξιολογείται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, εξετάζοντας τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντα με άλλες σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ενώ η έρευνα για τη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



