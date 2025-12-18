Στα δικαστήρια Λύτρας – Πολυζωγοπούλου για τον ξυλοδαρμό: «Δεν κάνω πίσω» λέει η δικηγόρος

Στη δικαστική οδό οδηγείται η υπόθεση του ξυλοδαρμού που αφορά τον Απόστολο Λύτρα και τη Σοφία Πολυζωγοπούλου, καθώς η δικηγόρος εμφανίζεται αποφασισμένη να μην κάνει κανένα βήμα πίσω από τις καταγγελίες που έχει καταθέσει. Από την πλευρά της ζητά την παραδειγματική τιμωρία του ποινικολόγου, δηλώνοντας ότι οι εξηγήσεις και οι συγγνώμες που έχουν δοθεί δεν είναι αρκετές.

Ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο vidcast της Αγαθής και της Βαλεντίνης Ράντη, επαναλαμβάνοντας ότι έχει μετανιώσει για τα όσα συνέβησαν. Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην πρώην σύζυγό του, παραδέχθηκε ότι βρέθηκε σε μια δύσκολη φάση της ζωής του και ότι η πράξη του ήταν λανθασμένη, τονίζοντας πως, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα επαναλάμβανε ποτέ μια τέτοια συμπεριφορά.

Όπως είπε, δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν και, όπως υποστήριξε, δεν πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τρεις κόρες του, λέγοντας ότι νιώθει άσχημα απέναντί τους για την πράξη του και θέτοντας το ερώτημα της συγχώρεσης, πρωτίστως από τα ίδια του τα παιδιά.

Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε επίσης στη σύντομη κράτησή του, υποστηρίζοντας ότι δεν φυλακίστηκε για το περιστατικό του ξυλοδαρμού, αλλά για παραβίαση περιοριστικών όρων, τους οποίους, όπως ισχυρίστηκε, δεν παραβίασε ο ίδιος. Περιέγραψε τις ημέρες εκείνες ως ιδιαίτερα δύσκολες, λέγοντας ότι η πρώτη μέρα στη φυλακή ήταν για τον ίδιο μια εμπειρία αποξένωσης, ενώ σχολίασε και τη στάση της κοινωνίας και της κοινής γνώμης απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις.

Παράλληλα, ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι οι γυναίκες που τον έχουν επιλέξει ως δικηγόρο γνωρίζουν πολύ καλά σε ποιον απευθύνονται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επαγγελματική του διαδρομή δεν αναιρείται από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες το άλλοτε ζευγάρι είχε ζητήσει να μην εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά τις οικονομικές διαφορές τους, επικαλούμενοι εξομάλυνση των σχέσεών τους και πρόθεση εξωδικαστικής επίλυσης. Ωστόσο, η ποινική υπόθεση του ξυλοδαρμού παραμένει ανοιχτή και οδηγείται κανονικά στη Δικαιοσύνη.

