Στα γραφεία Τσιάρα με τρακτέρ οι αγρότες του Ε-65 – Ζητούν να φύγει η αστυνομική κλούβα ΒΙΝΤΕΟ

Έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα βρέθηκαν πριν από λίγο αγρότες από το μπλόκο του Ε-65, μεταφέροντας την ένταση των κινητοποιήσεων στο κέντρο της πόλης.

Οι αγρότες εκφράζουν την έντονη ενόχλησή τους για την παρουσία αστυνομικής κλούβας μπροστά από το κτίριο, θεωρώντας ότι πρόκειται για επίδειξη δύναμης σε βάρος των κινητοποιήσεών τους. Με σαφή τρόπο ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους.

Μάλιστα, προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που παραμείνει η αστυνομική δύναμη στο σημείο, θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης, μεταφέροντας ακόμη περισσότερα τρακτέρ στην περιοχή.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει και το επίπεδο της έντασης που θα επικρατήσει στην περιοχή.

