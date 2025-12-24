Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών

Σε πλήρη χειμερινό σκηνικό, με λειτουργία αναβατήρων και πιστών εν μέσω πυκνής χιονόπτωσης

Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών
24 Δεκ. 2025 15:24
Pelop News

Σε πλήρη χειμερινό σκηνικό βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν, το οποίο άνοιξε για το κοινό την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας ήδη πλήθος επισκεπτών που θέλουν να απολαύσουν το χιόνι τις εορταστικές ημέρες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην περιοχή σημειώνεται πυκνή χιονόπτωση, με τον κόσμο να κατακλύζει από νωρίς τους χώρους του χιονοδρομικού. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε λειτουργία τέσσερις από τους έξι αναβατήρες, καθώς και τέσσερις πίστες, προσφέροντας τη δυνατότητα για σκι και άλλες χειμερινές δραστηριότητες.

Το ύψος του χιονιού ανέρχεται στα 20 εκατοστά στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στην κορυφή φτάνει τα 40 εκατοστά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους φίλους των χειμερινών σπορ.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν γίνεται χωρίς τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το Καϊμακτσαλάν αποτελεί και φέτος έναν από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς της χώρας, με αυξημένη επισκεψιμότητα ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:10 Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία
17:55 MEN’S LOBBY VIBE SESSIONS
17:50 Τη σορό του Λευτέρη Κακουλίδη μετέφεραν οι θρύλοι του ΝΟΠ Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ΦΩΤΟ
17:44 ΑΑΔΕ: Ερευνόνται 3.000 αγρότες για μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγρών στο Ε9 μέσα στο 2025
17:32 Κίνα: Σπάνιους μετεωρίτες ανακάλυψε η αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης
17:24 Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls – Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου
17:23 Ιδού το συλλεκτικό μετάλλιο του 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας
17:16 Γερμανία: Πτωχεύουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις – Ποιες κατηγορίες
17:08 Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις – Σκότωσαν στέλεχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
17:00 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Ακυρώσεις και αλλαγές παραστάσεων
16:54 Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση
16:52 Ρωσία: Θέλει να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία
16:44 Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας
16:36 Αγρίνιο: Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του
16:34 Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση
16:28 Παράταση για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
16:20 Βουτσινάς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίκαιος αγώνας, να προσέλθουν στο διάλογο»
16:12 Καφές: Ένα φλιτζάνι την ημέρα μειώνει έναν σημαντικό κίνδυνο 
16:04 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Πώς να πληρώσετε με τον μήνα
15:56 Λιβύη – Θρήνος με τον θάνατο του στρατηγού αλ Χαντάντ: «Πάλεψε για την εθνική συμφιλίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ