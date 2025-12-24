Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών

Σε πλήρη χειμερινό σκηνικό βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν, το οποίο άνοιξε για το κοινό την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας ήδη πλήθος επισκεπτών που θέλουν να απολαύσουν το χιόνι τις εορταστικές ημέρες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην περιοχή σημειώνεται πυκνή χιονόπτωση, με τον κόσμο να κατακλύζει από νωρίς τους χώρους του χιονοδρομικού. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε λειτουργία τέσσερις από τους έξι αναβατήρες, καθώς και τέσσερις πίστες, προσφέροντας τη δυνατότητα για σκι και άλλες χειμερινές δραστηριότητες.

Το ύψος του χιονιού ανέρχεται στα 20 εκατοστά στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ στην κορυφή φτάνει τα 40 εκατοστά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους φίλους των χειμερινών σπορ.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν γίνεται χωρίς τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το Καϊμακτσαλάν αποτελεί και φέτος έναν από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς της χώρας, με αυξημένη επισκεψιμότητα ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



