Στα πρόθυρα χάους η Μ. Ανατολή, νέα επίθεση με πύραυλους στο Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Στα πρόθυρα γενικευμένης πολεμικής σύρραξης στην Μέση Ανατολή βρισκόμαστε, καθώς νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα έγραφαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι από διάφορα σημεία της χώρας. Οι ισραηλινές αρχές σήμαναν συναγερμό, καλώντας τους πολίτες σε κεντρικό και βόρειο Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια και να αποφεύγουν τις δημόσιες συναθροίσεις.

Στα πρόθυρα του χάους βρίσκεται η Μέση Ανατολή, αφού δεν διαφαίνεται καμία πρόθεση αποκλιμάκωσης της σύρραξης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν που συνεχίζουν τους εκατέρωθεν σφοδρούς βομβαρδισμούς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Κυριακή, αντιθέτως μάλιστα η κατάσταση μοιάζει να ξεφεύγει μετά την προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ προς τους Ιρανούς πολίτες να εκκενώσουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων.

#Iran: Israeli strikes busted a pipe near Tajrish Square in #Tehran, causing sewage water to flood into the streets. pic.twitter.com/GqskoScmwT

