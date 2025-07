Στάιν για Βαλαντσιούνας: «Πιστεύω ότι θα παίξει στους Νάγκετς»

Το σίριαλ του Γιόνας Βαλαντσιούνας συνεχίζεται, με τον Μαρκ Στάιν να μιλάει εκ νέου για την περίπτωσή του σε εκπομπή σελίδας των φαν του Ντένβερ. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο Βαλαντσιούνας θα αγωνίζεται στους Νάγκετς την επόμενη σεζόν, μεταξύ πολλών άλλων που ανέφερε. Συνδέοντας μάλιστα την περίπτωσή του με αυτήν του Αλ Χόρφορντ, ο οποίος ενδεχομένως να αποτελούσε εναλλακτική, στην περίπτωση που ο Βαλαντσιούνας μετακόμιζε στον Παναθηναϊκό.

«Στη λίγκα, οι υπόλοιπες 29 ομάδες λειτουργούν με την πεποίθηση πως ο Χόρφορντ θα παίξει στους Γουόριορς. Αν οι Νάγκετς χάσουν τον Βαλαντσιούνας δεν έχουν εναλλακτική, δεν υπάρχει σέντερ τόσο καλός, όσο ο Βαλαντσιούνας για να υπογράψουν. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός τον θέλει ακόμα. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή του, ίσως και ο ίδιος που να θέλουν να μετακομίσει στην Ελλάδα» ανέφερε ο Στάιν.

What’s the latest on Jonas Valanciunas?@TheSteinLine thinks he’ll be a Nugget next season.

“His Lithuanian agent was in talks with Panathinaikos…The Nuggets were not made abreast of any of this.”

“The Nuggets have never flinched.”

