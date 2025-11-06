Σταύρος Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ

«Μας θεωρούν στρατηγικό εταίρο σε θέματα ενέργειας», δήλωσε για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

06 Νοέ. 2025 9:10
Pelop News

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και για αυτό τον λόγο έστειλε στην Αθήνα τους υπουργός Ενέργειας και Εξωτερικών, αλλά και πλήθος άλλων αξιωματούχων.

Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στον Alpha σχολίασε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς, δηλώνοντας: «Η Αμερική θεωρεί τη χώρα μας ως στρατηγικό εταίρο. Η χώρα μας έχει μια γεωγραφική θέση στρατηγική, είναι ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τις έρευνες που αναμένεται να γίνουν για τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι «είμαστε στην ολοκλήρωση της σύμβασης που θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα περάσει από τη Βουλή στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου. Ο στόχος είναι ήδη το 2026 να ξεκινήσουν σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, ώστε να γνωρίζουμε σε ένα με δύο χρόνια αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα».

«Τρέχουμε γιατί είναι μια σημαντική επένδυση για το μέλλον όλων των Ελλήνων», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ με τη στάση τους αναγνωρίζουν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα σε ενεργειακά θέματα στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

«Η αμερικανική κυβέρνηση συνειδητά έχει επιλέξει τη χώρα μας και είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στη κυβέρνηση, αλλά πρωτίστως στην Ελλάδα. Είναι μια χώρα με την οποία πιστεύουν ότι μπορεί να συνεργαστούν σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο υπουργός.

 
