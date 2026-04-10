Μια όμορφη απόδραση στη Μάλτα πραγματοποίησαν πρόσφατα ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου, με τον ηθοποιό να μοιράζεται μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο Σταύρος Σβήγκος έδωσε στους διαδικτυακούς του ακολούθους μια γεύση από τις στιγμές που έζησαν οι δυο τους στο εξωτερικό, δημοσιεύοντας κοινές εικόνες αλλά και στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέφθηκαν.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει τρυφερές κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού, αλλά και πλάνα από τις βόλτες τους στη Μάλτα, αποτυπώνοντας το χαλαρό και ευχάριστο κλίμα της απόδρασής τους.

Από την ανάρτηση δεν έλειψαν και τα βίντεο, μέσα από τα οποία ο ηθοποιός έδειξε μικρές στιγμές από το ταξίδι τους, μεταφέροντας το κλίμα της κοινής τους εμπειρίας στους ακολούθους του.

Η νέα αυτή ανάρτηση έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τη σχέση τους, στις οποίες είχε τονίσει πως αισθάνονται πολύ τυχεροί και πως μέχρι τώρα όλα πηγαίνουν πολύ όμορφα για τους δυο τους.

Το ταξίδι στη Μάλτα αποτέλεσε μια ακόμη κοινή στιγμή για τον Σταύρο Σβήγκο και τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, με τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν να αποτυπώνουν μια ξέγνοιαστη και όμορφη απόδραση του ζευγαριού.

