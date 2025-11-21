Στεγαστική κρίση

21 Νοέ. 2025 7:12
Pelop News

Η Πάτρα αντιμετωπίζει μια ιδιόμορφη στεγαστική κρίση: πάνω από το 25% των κατοικιών παραμένουν κλειστές, ενώ χιλιάδες φοιτητές και νέοι δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη σπιτιών, αλλά η μη αξιοποίηση του διαθέσιμου αποθέματος. Και η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο την Πάτρα, αλλά όλη την Ελλάδα.

Το στοίχημα για την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές είναι να «ξεκλειδώσουν» τα κλειστά σπίτια, μέσα από κίνητρα, φορολογικές ρυθμίσεις ή προγράμματα.

