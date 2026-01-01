Στεγαστική κρίση: Χαμηλή απορρόφηση σε «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»

Παρά τη μεγάλη ζήτηση και την επιδείνωση του προβλήματος στέγασης, δυσλειτουργίες στα προγράμματα απειλούν να αφήσουν αδιάθετους σημαντικούς πόρους

01 Ιαν. 2026 15:53
Pelop News

Την ώρα που το κόστος στέγασης πιέζει ασφυκτικά χιλιάδες νοικοκυριά και η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα κοινωνικά ζητήματα, σημαντικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονται αποκλειστικά για τη στέγη κινδυνεύουν να μείνουν αδιάθετοι.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν στενά την πορεία των προγραμμάτων, αν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, έως και 800 εκατ. ευρώ ενδέχεται να μην απορροφηθούν έως το καλοκαίρι του 2026, όταν ολοκληρώνονται τα δύο κύρια προγράμματα: το «Σπίτι μου ΙΙ» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ.

Στο «Σπίτι μου ΙΙ» η απορρόφηση παραμένει κάτω από το 65%, παρότι η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του προγράμματος. Χιλιάδες νέοι έως 50 ετών έχουν εξασφαλίσει εγκρίσεις στεγαστικών δανείων με γενναία επιδότηση επιτοκίου, ωστόσο μεγάλο μέρος των εγκρίσεων «κολλάει» λόγω περιορισμένης προσφοράς κατάλληλων ακινήτων και υψηλών τιμών. Οι πρόσφατες βελτιώσεις στους όρους ενίσχυσαν περαιτέρω τη ζήτηση, χωρίς να διευρύνουν ουσιαστικά τη δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών. Τραπεζικά στελέχη επαναφέρουν το αίτημα για χαλάρωση κριτηρίων, όπως το έτος κατασκευής, ώστε να μην χαθούν πόροι.

Ακόμη πιο προβληματική είναι η εικόνα στο «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», με άτοκα δάνεια έως 25.000 ευρώ, χωρίς έξοδα και χωρίς αυστηρές ενεργειακές προϋποθέσεις. Παρά τα πλεονεκτήματα, η ανταπόκριση παραμένει χαμηλή και η απορρόφηση περιορισμένη. Πηγές της αγοράς αποδίδουν το φαινόμενο στην προτίμηση πολλών ιδιοκτητών για άμεσες επιδοτήσεις αντί δανειακών σχημάτων, καθώς και στην περιορισμένη προβολή του προγράμματος.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, εκτιμάται ότι το «Σπίτι μου ΙΙ» θα διαθέσει περίπου 1,5-1,6 δισ. ευρώ, ενώ το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» δύσκολα θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια συνοδεύονται από αυστηρά χρονοδιαγράμματα, και η μη απορρόφησή τους θα σημάνει απώλεια πόρων που θα μπορούσαν να στηρίξουν την αγορά κατοικίας και την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών.

Οι τράπεζες και στελέχη της αγοράς καλούν την κυβέρνηση σε άμεσες παρεμβάσεις: ουσιαστικό ανασχεδιασμό, χαλάρωση κριτηρίων ή ανακατεύθυνση πόρων σε άλλες στεγαστικές δράσεις. Διαφορετικά, η απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ θα αναδείξει το χάσμα μεταξύ της οξυμένης στεγαστικής ανάγκης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Πηγή: enikos.gr

