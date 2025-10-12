Στεγαστικό: Πακέτο 450 εκατ. ευρώ με 8+1 μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Ένα πακέτο εννέα νέων παρεμβάσεων συνολικού ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση ιδιοκτητών και ενοικιαστών προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το σχέδιο προβλέπει φοροελαφρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και άμεσες οικονομικές ενισχύσεις για περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστές, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών που πλήττονται από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο

Το πρώτο μέτρο ενεργοποιείται ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, όταν πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου, έως 800 ευρώ, βάσει των ποσών που δήλωσαν για το 2024. Η ενίσχυση αφορά τόσο κύριες κατοικίες όσο και φοιτητικές στέγες, καλύπτοντας περίπου το 80% των ενοικιαστών της χώρας.

Το μέτρο έχει κόστος 230 εκατ. ευρώ και θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο, χρηματοδοτούμενο από έσοδα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Οκτώ επιπλέον παρεμβάσεις από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενεργοποιείται δέσμη οκτώ ακόμη μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της κατοικίας και την ενθάρρυνση της μακροχρόνιας μίσθωσης:

Φοροαπαλλαγές για «κενά» σπίτια: Πλήρης απαλλαγή φόρου για τρία χρόνια σε ιδιοκτήτες που θα εκμισθώσουν ξανά κατοικίες έως το τέλος του 2026. Η ρύθμιση επεκτείνεται και σε μεγαλύτερα ακίνητα, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθώσεων (εκπαιδευτικοί, ένστολοι, ιατρικό προσωπικό). Μείωση τεκμηρίων κατά 30%-35%: Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για 477.000 φορολογούμενους, με ωφέλεια έως και 7.000 ευρώ σε περιοχές υψηλής αξίας. Νέα φορολογική κλίμακα στα ενοίκια: Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισόδημα από μισθώματα 12.000–24.000 ευρώ, με κόστος 90 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο. Μείωση και σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ: Από το 2026, μείωση 50% του φόρου για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και πλήρης απαλλαγή από το 2027. Το μέτρο καλύπτει περίπου 1 εκατ. ακίνητα σε 12.720 οικισμούς. Κοινωνική αντιπαροχή: Δημιουργία πλαισίου αξιοποίησης δημόσιας γης για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών προς μίσθωση σε ευάλωτα νοικοκυριά. Παράταση έκπτωσης φόρου για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων. Παράταση αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026. Παράταση περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Αθήνα. Στόχος είναι η επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά και η αντιμετώπιση του στεγαστικού κόστους.

