Στη Δανία απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

«Απελευθερώσαμε ένα τέρας» η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρέντρικσεν

07 Οκτ. 2025 23:39
Pelop News

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν δήλωσε σήμερα (07.10.2025) ότι σκοπεύει να επιβάλει απαγόρευση πρόσβασης σε αρκετές πλατφόρμες social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

«Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας», τόνισε χαρακτηριστικά η πρωθυπουργός της Δανίας.

Στην εναρκτήρια ομιλία της στο κοινοβούλιο, η αρχηγός της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης υπενθύμισε ότι στη Δανία σχεδόν όλοι οι μαθητές της έβδομης τάξης — ηλικίας 13 ή 14 ετών — έχουν ήδη κινητό τηλέφωνο. «Ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε να ενισχύσουμε τον νόμο ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά μας», πρόσθεσε.

Πρωτοβουλία με τη στήριξη των πολιτών
Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξανόμενης ανησυχίας για τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των νέων. Το 2024, μια πολιτική πρωτοβουλία πολιτών συγκέντρωσε ήδη 50.000 υπογραφές ζητώντας την απαγόρευση του TikTok, του Snapchat και του Instagram για ανηλίκους.

Η Φρέντρικσεν δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τις ακριβείς λεπτομέρειες του μελλοντικού νομοσχεδίου, το οποίο προς το παρόν δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ωστόσο, ανέφερε ότι οι γονείς θα μπορούν να δίνουν άδεια στα παιδιά τους να ανοίγουν λογαριασμούς από την ηλικία των 13 ετών.

Μια τάση που επεκτείνεται στην Ευρώπη
Η Δανία θα μπορούσε έτσι να ακολουθήσει το παράδειγμα χωρών όπως η Αυστραλία, που έχουν ήδη θεσπίσει όρια ηλικίας στα κοινωνικά δίκτυα. Η Ελλάδα ετοιμάζεται επίσης να κάνει το ίδιο: έως το τέλος Οκτωβρίου, η κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για τους κάτω των 15 ετών και να μπλοκάρει ιστοσελίδες στοιχημάτων ή πώλησης καπνικών προϊόντων για τους κάτω των 18 ετών.

Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε μια κρατική εφαρμογή με την ονομασία Kids Wallet, η οποία θα περιέχει τα επίσημα στοιχεία των ανηλίκων και θα επιτρέπει τον έλεγχο της πρόσβασής τους στο διαδίκτυο.

Έτσι, η συζήτηση για την ψηφιακή προστασία των παιδιών επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να θέσουν όρια σε μια τεχνολογία που έχει γίνει ταυτόχρονα πανταχού παρούσα και ανησυχητική.
