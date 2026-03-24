Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο

Με ενεργή παρουσία στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+ AFJ στη Φλωρεντία, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανέδειξε τον ρόλο του στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων για την επιχειρηματικότητα και τη σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.

24 Μαρ. 2026 11:16
Στη Φλωρεντία βρέθηκε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συμμετέχοντας στη δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ AFJ – Addressing Future Jobs Through Entrepreneurial Skills Development and Work-Integrated Learning, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2026.

Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης από χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Αφρικής, με επίκεντρο την πορεία υλοποίησης του έργου και τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργασιών.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετείχε στις εργασίες μέσω του καθηγητή Σπύρου Συρμακέση και του Εργαστηρίου e-Business και User Experience του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από την καινοτομία στην επιχειρηματική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP2, που αφορά την Επιχειρηματική Εκπαίδευση, παρουσιάστηκε από την ελληνική πλευρά ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων μάθησης. Στόχος αυτών των εργαλείων είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και η καλύτερη προετοιμασία τους για ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Στην ίδια ενότητα παρουσιάστηκε και η μέχρι τώρα πρόοδος που αφορά τους οδηγούς ενσωμάτωσης αντίστοιχων εργαλείων στα προγράμματα σπουδών, αλλά και οι δράσεις εκπαίδευσης και τα εργαστήρια που προωθούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ξεχωριστό βάρος δόθηκε ακόμη στον σχεδιασμό των επόμενων εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και στην προετοιμασία της διακρατικής κατάρτισης που ακολουθεί. Στο τραπέζι βρέθηκε επίσης ο προγραμματισμός των επόμενων συναντήσεων του έργου, μεταξύ των οποίων και η εκπαιδευτική δράση που θα πραγματοποιηθεί στο Durban της Νότιας Αφρικής. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η στρατηγική επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, στοιχείο κρίσιμο για τη δημόσια παρουσία και την αξιοποίηση του έργου.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, η έμφαση μετατοπίστηκε σε ζητήματα διαχείρισης και οικονομικής υλοποίησης, ενώ οι εταίροι προχώρησαν σε αποτίμηση της πορείας του έργου μέχρι σήμερα και στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Το Erasmus+ AFJ εστιάζει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, επιδιώκοντας να εξοπλίσει τους νέους με δεξιότητες που ανταποκρίνονται στα επαγγέλματα του μέλλοντος και στις νέες απαιτήσεις του επαγγελματικού πεδίου.

Μέσα από τη συμμετοχή του στη διεθνή αυτή συνάντηση, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στη διεθνή συνεργασία, στην εκπαιδευτική καινοτομία και στην ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων μάθησης που ανοίγουν δρόμους για τους φοιτητές και τους επαγγελματίες της επόμενης ημέρας.

