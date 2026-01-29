Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας

Υπογράφεται 5ετής ανανέωση αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας
29 Ιαν. 2026 7:35
Pelop News

Στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Belh@rra «Κίμων»,  αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 29/01/2026 η συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Οι δύο υπουργοί θα επαναβεβαιώσουν την αμυντική συνεργασία ανανεώνοντάς την για 5 επιπλέον χρόνια.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 έχει υπογραφεί ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που στο άρθρο 2 προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή «ακόμα και με ένοπλη βία» του ετέρου κράτους, όταν και τα δύο συμβαλλόμενα μέλη διαπιστώσουν από κοινού ότι ένα από τα δύο απειλείται ευθέως ή δέχεται επίθεση στην επικράτειά του από κάποιο τρίτο κράτος.

Μέρος αυτής της συμφωνίας άλλωστε είναι το εξοπλιστικό πακέτο του Πολεμικού Ναυτικού μας, όπου εντάσσεται και η αγορά των τεσσάρων φρεγατών Belh@rra συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί παράλληλα το ενδεχόμενο προμήθειας από την Ελλαδα και επιπλέον γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, πέραν αυτών που έχουν παραγγείλει.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:28 Στη Φρανκφούρτη ο Κ. Πιερρακάκης: Επαφές με Λαγκάρντ και οικονομικούς παράγοντες
8:27 Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»
8:22 Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ
8:16 Κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «τεράστια αρμάδα»
8:12 ΒΙΝΤΕΟ από την «ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα
8:09 Στο Πεκίνο ο Κιρ Στάρμερ: Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ – Εστίαση σε εμπόριο και ασφάλεια
7:59 ΦΠΑ στην Ελλάδα: Οι υψηλοί συντελεστές, οι εξαιρέσεις και το βάρος στους οικονομικά ευάλωτους
7:58 Νέα σύλληψη στο «θρίλερ» των δυο σορών γυναικών στη Θεσσαλονίκη
7:55 Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα» – Στον εισαγγελέα τα πορίσματα, σήμερα και αύριο Παρασκευή οι κηδείες
7:45 Ανεπαρκής προστασία
7:43 Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς
7:35 Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας
7:24 Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα
7:12 Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στη Δυτική Ελλάδα, η κίνηση στους δρόμους, η πρόγνωση για την Πάτρα
0:04 Εποποιία του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ, θρυλική βραδιά και πρόκριση!
23:57 Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
23:39 Πληρωμές: Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα εκταμιευτούν την Παρασκευή, οι δικαιούχοι
23:21 «Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συντετριμμένος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ