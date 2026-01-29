Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας

Στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 29/01/2026 η συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Οι δύο υπουργοί θα επαναβεβαιώσουν την αμυντική συνεργασία ανανεώνοντάς την για 5 επιπλέον χρόνια.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 έχει υπογραφεί ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που στο άρθρο 2 προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή «ακόμα και με ένοπλη βία» του ετέρου κράτους, όταν και τα δύο συμβαλλόμενα μέλη διαπιστώσουν από κοινού ότι ένα από τα δύο απειλείται ευθέως ή δέχεται επίθεση στην επικράτειά του από κάποιο τρίτο κράτος.

Μέρος αυτής της συμφωνίας άλλωστε είναι το εξοπλιστικό πακέτο του Πολεμικού Ναυτικού μας, όπου εντάσσεται και η αγορά των τεσσάρων φρεγατών Belh@rra συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί παράλληλα το ενδεχόμενο προμήθειας από την Ελλαδα και επιπλέον γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, πέραν αυτών που έχουν παραγγείλει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



