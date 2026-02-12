Στη Γαλλία συνελήφθησαν 9 ύποπτοι για απάτη ύψους 10 εκατ. ευρώ με την έκδοση εισιτηρίων για το Λούβρο και τις Βερσαλλίες

Ανάμεσά τους δύο υπάλληλοι του μουσείου, ξεναγοί αλλά και το πρόσωπο που φέρεται ότι «οργάνωσε το δίκτυο», σύμφωνα με τους εισαγγελείς

Στη Γαλλία συνελήφθησαν 9 ύποπτοι για απάτη ύψους 10 εκατ. ευρώ με την έκδοση εισιτηρίων για το Λούβρο και τις Βερσαλλίες
12 Φεβ. 2026 22:00
Pelop News

Στη Γαλλία 9 ύποπτοι συνελήφθησαν σήμερα (12/2/2026) από τις Αρχές, κατηγορούμενοι για απάτη στην έκδοση εισιτηρίων για το μουσείο του Λούβρου και το ανάκτορο των Βερσαλλιών, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού, που εκτιμά ότι οι οικονομικές απώλειες για το Λούβρο ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των υπόπτων είναι δύο υπάλληλοι του μουσείου, ξεναγοί αλλά και το πρόσωπο που φέρεται ότι «οργάνωσε το δίκτυο», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το Λούβρο βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα το φθινόπωρο, λόγω της εντυπωσιακής διάρρηξης που έκανε τον γύρο του κόσμου. Η λεία των δραστών υπολογίζεται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την απάτη με τα εισιτήρια, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 957.000 ευρώ σε μετρητά και 486.000 ευρώ από διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι επένδυσαν ένα μέρος των κερδών τους σε ακίνητα, τόσο στη Γαλλία όσο και στο Ντουμπάι.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η διεύθυνση του μουσείου κατήγγειλε, τον Δεκέμβριο του 2024, ένα ζευγάρι Κινέζων ξεναγών στην Υποδιεύθυνση καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο Κινέζοι έβαζαν ομάδες τουριστών στο μουσείο φροντίζοντας να χρησιμοποιούν πολλές φορές τα ίδια εισιτήρια για διαφορετικά πρόσωπα. Στη συνέχεια και άλλοι ξεναγοί κρίθηκαν ύποπτοι για «παρόμοιες πρακτικές», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Από την παρακολούθηση των υπόπτων επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες του μουσείου, ιδίως για την επαναχρησιμοποίηση των εισιτηρίων. Οι αρχές υποψιάστηκαν επίσης ότι οι δράστες είχαν συνεργούς μέσα στο Λούβρο, τους οποίους χρημάτιζαν για να μην ελέγχουν τα εισιτήρια.

Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για απάτη από οργανωμένη συμμορία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ενεργητική και παθητική διαφθορά, παροχή βοήθειας για την παράτυπη είσοδο και παραμονή στη χώρα και χρήση πλαστών πιστοποιητικών.

