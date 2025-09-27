Στη Σάμο συνελήφθη 29χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων

27 Σεπ. 2025 19:08
Pelop News

Στη Λέσβο εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, -3- υποθέσεις απάτης (-1- τετελεσμένη και -2- σε απόπειρα), που διαπράχθηκαν πριν από δύο εβδομάδες περίπου, σε βάρος ατόμων προχωρημένης ηλικίας στη Μυτιλήνη.

Ταυτοποιήθηκε ημεδαπός (29χρονος) για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, την 13-09-2025 άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή προχωρημένης ηλικίας στη Μυτιλήνη και προσποιούμενο τον λογιστή, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να παραδώσει στον 29χρονο δράστη, ο οποίος παρουσιάστηκε έξω από την οικίας της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των -80- ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας -100- ευρώ περίπου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, το ίδιο άτομο ενέχεται σε -2- ακόμη υποθέσεις απόπειρας απάτης, που έλαβαν χώρα την 12-09-2025 στη Μυτιλήνη, κατά το χρόνο των οποίων αποπειράθηκε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα, από -2- ακόμη γυναίκες προχωρημένης ηλικίας.

Ο 29χρονος συνελήφθη την 22-09-2025 στη Σάμο, για την εμπλοκή του σε υποθέσεις απάτης.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον -1- ακόμη άτομο εμπλέκεται στις υποθέσεις αυτές.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.
