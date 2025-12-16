Στη Ρωσία καταρρέουν οι ροές και οι τιμές του πετρελαίου

Ενδεικτικό των δυσκολιών είναι ότι τουλάχιστον 20 φορτία που φορτώθηκαν στα δυτικά λιμάνια της χώρας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, σύμφωνα με το Bloomberg

Στη Ρωσία καταρρέουν οι ροές και οι τιμές του πετρελαίου
16 Δεκ. 2025 17:38
Pelop News

Φαίνεται ότι διπλό πλήγμα δέχεται το πολεμικό σεντούκι της Ρωσίας από την πτώση των αποστολών πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών, με αποτέλεσμα η αξία των εξαγωγών αργού πετρελαίου να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Πιο αναλυτικά, ο μέσος όρος των ροών αργού πετρελαίου τεσσάρων εβδομάδων μειώθηκε έως τις 14 Δεκεμβρίου, μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση που έχει καταγραφεί από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα, η εκφόρτωση των φορτίων εξελίσσεται σε ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς η τιμή του αργού πετρελαίου της Ρωσίας που παραμένει στη θάλασσα έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% από τα τέλη Αυγούστου. Ενδεικτικό των δυσκολιών είναι ότι τουλάχιστον 20 φορτία που φορτώθηκαν στα δυτικά λιμάνια της χώρας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πολλά δεξαμενόπλοια έχουν εξαφανιστεί από τα συστήματα παρακολούθησης στο αρχιπέλαγος Riau, βορειοανατολικά της Σιγκαπούρης, μια προτιμώμενη τοποθεσία για τη μεταφορά ιρανικών βαρελιών που υπόκεινται σε κυρώσεις μεταξύ πλοίων, η οποία αυξάνεται σε δημοτικότητα μεταξύ των μεταφορέων αργού πετρελαίου της Μόσχας. Τα ίχνη υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον έξι ρωσικές αλλαγές φορτίου έχουν πραγματοποιηθεί εκεί από τον Νοέμβριο, ενώ άλλα έξι πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια έχουν εξαφανιστεί στην περιοχή μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

Η πτώση των εσόδων της Μόσχας συμπίπτει με την άσκηση διπλωματικής πίεσης από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ακόμη και καθώς το Κρεμλίνο συνεχίζει τους βομβαρδισμούς των υποδομών φυσικού αερίου και ενέργειας της γειτονικής χώρας. Το Κίεβο, με τη σειρά του, συνεχίζει να πλήττει τα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, επεκτείνοντας τις επιθέσεις του σε πλατφόρμες παραγωγής στην Κασπία Θάλασσα και χτυπώντας περισσότερα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το πετρέλαιο της χώρας.

Περισσότερα από 170 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια, σημειώνοντας αύξηση 40% από τα τέλη Αυγούστου.

Η Μόσχα απέστειλε 3,61 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό σημαίνει μείωση κατά περίπου 70.000 από την περίοδο έως τις 7 Δεκεμβρίου, λόγω της μείωσης των εβδομαδιαίων αποστολών κατά 1,24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:47 «Ούτε τα μισά δεν ισχύουν» υποστηρίζει η 55χρονη που φέρεται να βίαζε τον γιο της οικιακής της βοηθού
18:45 Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ
18:33 Κατρίνης: Δίωξη για τρία πλημμελήματα στον 16χρονο γιο του
18:30 Πάτρα: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πλατεία Γεωργίου – Πότε θα γίνουν έργα
18:23 Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής delivery
18:15 ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
18:12 Στο Ηράκλειο ημίγυμνος άνδρας κυνηγούσε σε σούπερ μάρκετ υπαλλήλους και πελάτες με μαχαίρι!
18:01 Τουρκία: Νέες ποινές για το στοιχηματικό σκάνδαλο σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές!
18:00 Αχαΐα: Τα 850 ευρώ των γραφείων και η σιωπή Κουνάβη
17:48 «Τα χέρια στο ταμπλό ο συνοδηγός» η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη, ΒΙΝΤΕΟ
17:38 Στη Ρωσία καταρρέουν οι ροές και οι τιμές του πετρελαίου
17:34 Πάτρα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα ΦΩΤΟ
17:27 Από την Πάτρα και την Παναχαϊκή στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
17:14 Κατάπιε νάιλον σακούλα με ναρκωτικά και πέθανε!
17:10 Δυτική Ελλάδα: 371 εκατ. ευρώ το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 της Περιφέρειας – 2ο μεγαλύτερο στη χώρα
17:04 «Πρέπει να την πάω σε ψυχολόγο. Χρειάζεται βοήθεια» αποκαλυπτική η μητέρα της 16χρονης
16:59 Πάτρα: Γιορτινοί ρυθμοί σε κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία – Σταθερές τιμές, πρόβλημα η ευλογιά
16:51 Περιφερειακό πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ: Ολα τα αποτελέσματα, οι πρωταθλητές και οι προκρίσεις
16:49 Ζωγράφου: Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη
16:43 Βρούτσης: “Αύξηση 21,21% στη χρηματοδότηση από το Στοίχημα– Δωρεάν τα ΕΑΚ για όλες τις Εθνικές Ομάδες”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ