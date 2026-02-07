Στη σκιά του δρόμου

07 Φεβ. 2026 9:30
Pelop News

Η αποκάλυψη ότι σμήναρχος στη χώρα μας λειτουργούσε ως «κατάσκοπος της Κίνας», έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, όπου στρατιωτικά και τεχνολογικά μυστικά γίνονται «προϊόν πολέμου».

Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων κι ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας.

Η αποκάλυψη υπενθυμίζει ότι η κατασκοπεία δεν είναι απλά «ιστορίες μυστηρίου». Είναι υπαρκτή απειλή που μπορεί να χτυπήσει το ίδιο μας το κράτος.

