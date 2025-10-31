Στη Βουλή το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ – Πιερρακάκης: «Τα Ταχυδρομεία έχουν πρόβλημα, αλλά πρέπει να επιβιώσουν»

Αναστάτωση σε όλη τη χώρα από την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το θέμα έφτασε στη Βουλή, με κόμματα και βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για «δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις» για τη διάσωση του οργανισμού.

Στη Βουλή το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ – Πιερρακάκης: «Τα Ταχυδρομεία έχουν πρόβλημα, αλλά πρέπει να επιβιώσουν»
31 Οκτ. 2025 12:54
Pelop News

Η απόφαση των ΕΛΤΑ να αναστείλουν τη λειτουργία 204 ταχυδρομικών καταστημάτων προκάλεσε έντονη πολιτική και κοινωνική αντίδραση, καθώς πλήττει δεκάδες περιοχές της χώρας – από την περιφέρεια έως τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε «δύσκολες αποφάσεις» για τη βιωσιμότητά τους.

«Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, αλλά πρέπει να επιβιώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ενώ η αλληλογραφία έχει μειωθεί στο 10% των επιπέδων του παρελθόντος.
«Τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, όχι το ανάποδο», πρόσθεσε ο υπουργός.

Η συζήτηση στη Βουλή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, η οποία κάνει λόγο για «στοχευμένη αναδιάρθρωση» με στόχο τη μείωση ζημιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, τα καταστήματα που κλείνουν είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και σε πολλές περιπτώσεις ζημιές άνω των 150.000 ευρώ ετησίως, ενώ η λειτουργία των φυσικών σημείων ευθύνεται για πάνω από το 50% των συνολικών εξόδων του οργανισμού.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι η ταχυδρομική εξυπηρέτηση θα συνεχιστεί αδιάλειπτα μέσω 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών, 400 πρακτόρων courier και κινητών μονάδων, ενώ το προσωπικό των καταστημάτων που κλείνουν δεν απολύεται, αλλά μετακινείται σε παραγωγικές λειτουργίες και υπηρεσίες διανομής.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς πολλά από τα καταστήματα που καταργούνται εξυπηρετούν απομακρυσμένες ή ηλικιωμένες κοινότητες.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ζήτησε την άμεση σύγκληση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, με το αίτημα να γίνεται δεκτό από όλα τα κόμματα.
Από το ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε το ζήτημα «σοβαρό για τις τοπικές κοινωνίες», ενώ βουλευτές της ΝΔ όπως οι Στέλιος Πέτσας και Θανάσης Καββαδάς επισήμαναν ότι οι αλλαγές δεν μπορούν να εξεταστούν αποκλειστικά με τεχνοκρατικά κριτήρια, τονίζοντας την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.

Τα ΕΛΤΑ, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η αναδιάρθρωση αποτελεί αναγκαίο βήμα προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς, καθώς η παραδοσιακή αλληλογραφία έχει μειωθεί κατά 90% μέσα σε μια δεκαετία. Η νέα στρατηγική δίνει έμφαση σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών τους.

Παράλληλα, οι ταχυδρόμοι εφοδιάζονται με φορητές συσκευές POS και ψηφιακά εργαλεία, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές και εξυπηρετήσεις κατ’ οίκον, ειδικά για τους πολίτες με περιορισμένη κινητικότητα.

Ωστόσο, για πολλές περιοχές της χώρας –μεταξύ αυτών και η Δυτική Ελλάδα, όπου κλείνουν καταστήματα σε Βραχνέικα, Χαλανδρίτσα, Κρέστενα και Γαστούνη– το μέτρο σημαίνει περαιτέρω απομόνωση και απώλεια κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών. Οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές λειτουργίες και ζητούν αναθεώρηση της απόφασης.
