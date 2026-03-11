Στην Άγκυρα ο Γκουτέρες με φόντο το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις

Την Τουρκία επισκέπτεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας επίσκεψης αλληλεγγύης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Φέτος, ο προορισμός είναι η Άγκυρα, με τον ΟΗΕ να δίνει έμφαση τόσο στη στήριξη των προσφύγων όσο και στον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γκουτέρες αναχωρεί για την Τουρκία στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να αποδοθεί φόρος τιμής στην «εξαιρετική γενναιοδωρία» που έχει επιδείξει η Τουρκία επί σειρά ετών απέναντι σε ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμου και διώξεων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Άγκυρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και το προσφυγικό, σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή παραμένει σε καθεστώς έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επαφές του Γκουτέρες με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη προσφύγων στην Τουρκία. Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι η χώρα εξακολουθεί να φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κοινότητες στον κόσμο, με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια είναι Σύροι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί με ακρίβεια το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης ούτε η διάρκειά της. Ωστόσο, η μετακίνηση του Γενικού Γραμματέα εντάσσεται στη σταθερή πρακτική του ΟΗΕ να συνδέει το Ραμαζάνι με αποστολές συμβολικής αλλά και πολιτικής βαρύτητας, αναδεικνύοντας ζητήματα προσφυγικής προστασίας και διεθνούς αλληλεγγύης.

