Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ

Το πρόγραμμα του ποντίφικα ξεκίνησε με την επίσκεσή του στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου τήρησε ενός λεπτού σιγή και υπέγραψε το βιβλίο μνήμης. Η κίνηση αυτή αποτελεί σταθερό πρωτόκολλο για τους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται την τουρκική πρωτεύουσα.

27 Νοέ. 2025 15:44
Pelop News

Στην Άγκυρα βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ο Πάπας Λέων, ξεκινώντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παποσύνης του, ένα ταξίδι που φέρει σημαντικό θρησκευτικό, διπλωματικό και ιστορικό συμβολισμό. Η παρουσία του στην Τουρκία συνοδεύεται από ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η ατζέντα του περιλαμβάνει κρίσιμες επαφές με την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της χώρας.

Το πρόγραμμα του ποντίφικα ξεκίνησε με την επίσκεσή του στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου τήρησε ενός λεπτού σιγή και υπέγραψε το βιβλίο μνήμης. Η κίνηση αυτή αποτελεί σταθερό πρωτόκολλο για τους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται την τουρκική πρωτεύουσα.


Αμέσως μετά, ο Πάπας Λέων μετέβη στο προεδρικό παλάτι, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν και ο Πάπας κατευθύνθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της τελετής, όπου αποδόθηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο κρατών, συνοδευόμενοι από 21 κανονιοβολισμούς. Ο Ποντίφικας χαιρέτισε το άγημα τιμών, λέγοντας «καλησπέρα στρατιώτες» ενώ στην τελετή συμμετείχαν και σημαιοφόροι που εκπροσωπούσαν τα 16 τουρκικά κράτη που έχουν ιδρυθεί ιστορικά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας Χακκί Σουσμάζ, ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρανεττίν Ντουράν, ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου της Προεδρίας Χασάν Ντογάν, ο Ανώτατος Σύμβουλος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλιτς, καθώς και ο Κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν.

Δείτε βίντεο, ο Πάπας Λέων στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα:

Από την Άγκυρα, ο Πάπας θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για μια από τις σημαντικότερες στιγμές του ταξιδιού: τη συνάντηση στο Φανάρι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πνευματικό ηγέτη των περίπου 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων χριστιανών παγκοσμίως.

Πρόκειται για μια συνάντηση ιστορικού χαρακτήρα, καθώς οι δύο Προκαθήμενοι θα τιμήσουν από κοινού την 1.700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, ενός καθοριστικού γεγονότος του Χριστιανισμού. Η παρουσία του Πάπα στο Φανάρι εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχυμένου θεολογικού διαλόγου και των θετικών σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί μεταξύ των δύο Εκκλησιών τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διαμονή του στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων θα συμμετάσχει σε σειρά κοινών εκδηλώσεων με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με έμφαση στη συνεργασία, τη χριστιανική ενότητα και την ανάδειξη των συμβολισμών της Συνόδου της Νίκαιας. Η παρουσία τους αποτελεί μήνυμα προσέγγισης σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της θρησκευτικής συνύπαρξης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία παγκοσμίως.

Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα συνεχίσει το ταξίδι του στον Λίβανο, σε μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, Τζόζεφ Αούν, θα συμμετάσχει σε μια ευρείας κλίμακας διαθρησκειακή συνάντηση και θα προεξάρχει υπαίθριας θείας λειτουργίας στη θαλάσσια πρόσοψη της Βηρυτού.

Ένα από τα πλέον συμβολικά σημεία του προγράμματος στον Λίβανο είναι η προσευχή του Πάπα στο σημείο της φονικής έκρηξης του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, που κόστισε τη ζωή σε 200 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η παρουσία του εκεί αναμένεται να στείλει μήνυμα αλληλεγγύης προς τον λιβανέζικο λαό και να αναδείξει τη σημασία της ειρήνης και της συνύπαρξης σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη.

