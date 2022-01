Στην ακριτική Γαύδο η Σακελλαροπούλου για τα Θεοφάνεια: Ευχές για ένα αύριο περισσότερο υπεύθυνο, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο

Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, την ακριτική Γαύδο, επέλεξε να γιορτάσει τα Θεοφάνεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος με την επιλογή της σηματοδότησε τη στήριξη των πιο απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της χώρας, ως σύμβολα μιας ισχυρής Ελλάδας.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έφτασε στο ακριτικό νησί με πλοίο από την Χώρα Σφακίων. Πρώτος σταθμός τής επίσκεψης της ήταν το λιμάνι του Καραβέ όπου στο εκεί ξωκκλήσι τελέστηκε ο Αγιασμός των υδάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής καθαγιασμού των υδάτων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε για τα Θεοφάνεια και εξέφρασε τη στήριξη της στους νησιώτες.

«Σήμερα, γιορτή των Θεοφανείων, ημέρα που γιορτάζουμε τη βάφτιση του Χριστού και που φέρει το βαθύ συμβολικό μήνυμα της πνευματικής αναγέννησης, καλούμαστε να δούμε με μεγαλύτερη διαύγεια τις επιλογές μας, τη στάση μας απέναντι στη ζωή, την ηθική μας υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας. Από το νοτιότερο άκρο της πατρίδας μας και της Ευρώπης, τη Γαύδο, κοντά στους νησιώτες μας που διαφυλάσσουν μια όμορφη κοιτίδα ελληνισμού, εύχομαι καλή φώτιση σε όλους μας, για ένα αύριο περισσότερο υπεύθυνο, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο» ανέφερε στη δήλωση της η κ. Σακελλαροπούλου.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι ένα ακριτικό νησί μας, όπως σήμερα για τα Θεοφάνεια, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης, νιώθω πως η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πιο δυνατά. Από το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, τη Γαύδο, εύχομαι καλή φώτιση και χρόνια πολλά! pic.twitter.com/2HZRszIVmN — President GR (@PresidencyGR) January 6, 2022

Επίτιμη δημότης Γαύδου

Επίτιμη δημότης της ακριτικής Γαύδου, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ένδειξη σεβασμού προς το πρόσωπο της πρώτης Ελληνίδας που ασκεί το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας, όπως αναφέρει η απόφαση χαρακτηριστικά, ανακηρύχθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη διάρκεια ειδικής τελετής στο δημοτικό κατάστημα Γαύδου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, στην αντιφώνηση της στη διάρκεια της τελετής, εξέφρασε τη χαρά της που βρίσκεται στη Γαύδο, λέγοντας ότι κάθε φορά που επισκέπτεται ένα ακριτικό νησί, νιώθει πως η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πιο δυνατά· πως κάθε πράξη και κάθε λέξη μετρούν διπλά.

Γεύμα με τους 48 κατοίκους της Γαύδου

Στους 48 κατοίκους της ακριτικής Γαύδου παρέθεσε γεύμα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία της, την ημέρα των Θεοφανείων, στο ακριτικό νησί, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η κυρία Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τους κατοίκους που ήταν ιδιαίτερα θερμοί με την Πρόεδρο, μιλώντας της για την καθημερινότητα στο νησί και τις ομορφιές του.

Ξεναγήθηκε σε σημεία του νησιού, όπως στο σπίτι των εξόριστων στη θέση Σαρακίνικο. Την ξενάγηση της στο χώρο έκανε ο ιστορικός -ερευνητής Δημήτρης Δαμασκηνός, ενώ αμέσως μετά η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τον σταθμό βαθμονόμησης δορυφόρων αλτιμετρίας. Εκεί την υποδέχθηκε ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντοπουλος και οι αντιπρυτάνεις Μιχαλης Ζερβακης και Μιχάλης Λαγουδάκης. Η ΠτΔ ξεναγήθηκε από τον καθηγητή Σταύρο Μερτίκα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στη συνέχεια μετέβη σε σημείο όπου πραγματοποιήθηκε σύνδεση με την European Space Agency και είχε επικοινωνία με τον Dr Craig Donlon, Head of Earth Surfaces and Interior Section, Earth and Mission Science Division, European Space Agency /ESTEC. Ακολούθως επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο.