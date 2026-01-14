Στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων – Στο τραπέζι ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης βρέθηκαν πριν από λίγο εκπρόσωποι 14 αγροτικών και κτηνοτροφικών μπλόκων, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στη χθεσινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σημερινή συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Παρόντες στον διάλογο είναι επίσης οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καθώς και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ αναμένεται να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και εξειδικεύσεις για όσα τέθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Οι κυβερνητικοί παράγοντες καλούνται να αποσαφηνίσουν το πλαίσιο που αφορά τις δηλώσεις ιδιοκτησίας και τη σύνδεσή τους με τις αγροτικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι των αγροτών κατά την άφιξή τους, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πρόβλημα των ΑΦΜ που συνδέονται με το ΑΤΑΚ, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 80.000 περιπτώσεις –κυρίως στη Μακεδονία– εμφανίζουν σοβαρές εκκρεμότητες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις επιδοτήσεις και τη δυνατότητα ένταξης σε ρυθμίσεις.

