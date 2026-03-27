Στην Αρεόπολη ο Δημήτρης Κατσαρός για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821

Στην Αρεόπολη βρέθηκε το διήμερο 16 και 17 Μαρτίου 2026 ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρης Κατσαρός, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του δημάρχου Ανατολικής Μάνης, Πέτρου Ανδρεάκου, για τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής της επετείου της 17ης Μαρτίου 1821.

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο κ. Κατσαρός συμμετείχε στις εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στην ιστορική αφετηρία του αγώνα της Μάνης και απέτισε φόρο τιμής στους Μανιάτες οπλαρχηγούς, οι οποίοι συνδέθηκαν με την έναρξη της εθνικής παλιγγενεσίας.

Με την παρουσία του στις επετειακές δράσεις, ο γενικός γραμματέας τίμησε τη σημασία της ημέρας και τη συμβολή της Μάνης στην έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, σε μια τελετή με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



