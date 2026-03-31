Στην Άρτα η Πολυφωνική Πατρών: Συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

Η Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής» Πατρών συμμετέχει στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής στην Άρτα.

31 Μαρ. 2026 20:26
Pelop News

Για την Άρτα αναχωρεί το προσεχές Σάββατο η Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής», προκειμένου να δώσει το «παρών» στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 4 Απριλίου στους Ιερούς Ναούς της πόλης, τελεί υπό την οργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρτας «Μακρυγιάννης» και συγκεντρώνει διακεκριμένα μουσικά σύνολα από ολόκληρη την επικράτεια.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.

Η Πατρινή χορωδία θα ερμηνεύσει το πρόγραμμα της, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάξιμου της Άρτας και το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής έργα: «ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ», Αλληλουάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, αναγνώστες στίχων: Γιάννης Αλεξόπουλος, Γιάννης Καλαντζόπουλος και Τάκης Αρκαδιανός, «ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ», εξαποστειλάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, μουσική: ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, Solo mezzo soprano: Μαριλένα Νησίδη, «ΙΔΟΥ, Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ», Βυζαντινός Ύμνος, ψαλλόμενος εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, Εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, «BOGORODITSE DEVO» (Χαίρε Μαρία), Ορθόδοξος Ύμνος εις την Παναγία, από το έργο: «Vespers», μουσική:SERGEI RACHMANINOFF και «ELI!ELI!» (Ηλί! Ηλί! λαμά σαβαχθανί), εκ του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου: 27,46, μουσική: GYΟRGY DEAK- BARDOS.

Τη ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.

 

 

