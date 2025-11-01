Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρόγραμμά της και οι πρώτες εμφανίσεις στην Ελλάδα

Έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διπλωματικές συναντήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

01 Νοέ. 2025 14:06
Pelop News

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11), με το μαύρο κομβόι της πρεσβείας να τη μεταφέρει στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι. Η παρουσία της σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με έμφαση στην ενέργεια, τη διπλωματία και τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ.

Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της προγραμματίστηκε για το απόγευμα, σε εκδήλωση γνωριμίας του Συνδέσμου Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας στο Πάρκο Ελευθερίας, λίγα μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία. Εκεί θα μιλήσει η ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας Ελένη Μπούση, στενή φίλη της νέας πρέσβειρας.

Το επίσημο «στίγμα» της διπλωματικής της θητείας θα δοθεί μέσα στην εβδομάδα στο 6ο Συνέδριο “Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)”, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική συνεργασία.

Οι κοινωνικές εμφανίσεις

Το ίδιο βράδυ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα είναι οικοδέσποινα στη δεξίωση για τα 250 χρόνια του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η βραδιά περιλαμβάνει κοκτέιλ, τελετή, δείπνο και χορό μέχρι τα μεσάνυχτα, με αυστηρό dress code.

Την Κυριακή το βράδυ (21:00), η νέα πρέσβης θα δώσει το «παρών» στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου –όπως λένε όσοι ήταν παρόντες– χόρεψαν μαζί και αντάλλαξαν θερμές κουβέντες.
14:06 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρόγραμμά της και οι πρώτες εμφανίσεις στην Ελλάδα
