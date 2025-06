Στην Αθήνα προσγειώθηκε το «Wings of Zion», το αεροσκάφος του Νετανιάχου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης πτήσεων flightradar, το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ «Wings of Zion» πέρασε εντός του ελληνικού FIR και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν χτύπησε το Ισραήλ – Τεχεράνη: «Πρόκειται για κήρυξη πολέμου» ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το πρωί της Παρασκευής, δημοσιογράφος της Jerusalem Post είχε αναρτήσει φωτογραφία του «Wings of Zion» συνοδευόμενου από δύο μαχητικά αεροσκάφη, αναχωρώντας από το Τελ Αβίβ προς άγνωστο προορισμό. Η προσγείωσή του στο «Ελ. Βενιζέλος» φαίνεται πως συνδέεται με αυτήν την πτήση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ισραηλινό κυβερνητικό αεροσκάφος μετέφερε τον Ισραηλινό πρέσβη στην Αθήνα.

The Israeli officials who left Tel Aviv have landed in Athens, Greece. https://t.co/h4RfWzalTU pic.twitter.com/FynhoC1fax

— MenchOsint (@MenchOsint) June 13, 2025