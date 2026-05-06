«Στην Ελλάδα μπήκαν οπαδοί με όπλα στα αποδυτήρια και μας απείλησαν»

Απίθανες αποκαλύψεις από τον πρώην παίκτη του Άρη, Παπέ Σέιχ Ντιόπ, που μιλώντας για την εμπειρία του από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανέφερε ότι μπήκαν οπαδοί με όπλα στα αποδυτήρια σε ένα ντέρμπι για να απειλήσουν τους παίκτες. Ο ποδοσφαιριστής δεν ξεκαθάρισε σε ποιον αγώνα αναφέρεται.

Ο 28χρονος Καμερουνέζος που αγωνίστηκε στον Άρη τη σεζόν 2022/23 προχώρησε σε σοκαριστικές καταγγελίες, σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast «El After de Post United», για παρουσία οπαδών στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια ενός ντέρμπι στην Ελλάδα. Το ανατριχιαστικό είναι ότι ο Ντιόπ τονίζει ότι όλα συνέβησαν υπό την απειλή όπλων.

«Στην Ελλάδα, μέσα στα αποδυτήρια, έβγαλαν όπλα. Ήταν ντέρμπι και έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ultras και μας είπαν: “αν δεν νικήσετε, όταν σας βρούμε έξω, στον δρόμο ή σε κάποιο μαγαζί, θα σας καταστρέψουμε”.

Σήκωναν τις μπλούζες τους, φαινόντουσαν τα όπλα και επαναλάμβαναν ότι σήμερα πρέπει να κερδίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντιόπ.

Και πρόσθεσε: «Είχε κυκλοφορήσει και μια παρόμοια ιστορία, για έναν πρόεδρο που έβγαλε όπλο ή κάτι αντίστοιχο. Στην Ελλάδα αυτά θεωρούνται συνηθισμένα».

