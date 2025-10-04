Στην Ινδονησία ο Τζάρεντ Σο απειλείται με θανατική ποινή!

Τον περασμένο Μάιο συνελήφθη από τις αρχές καθώς είχε στην κατοχή του ζελεδάκια κάνναβης

04 Οκτ. 2025 22:58
Pelop News

Απίστευτη η ιστορία του Τζάρεντ Σο. Αγωνιζόταν στην Ινδονησία κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο γιατί είχε στην κατοχή του ζελεδάκια κάνναβης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα πήρε για φαρμακευτικούς σκοπούς.

Ένα μεγάλο σίριαλ διαδραματίζεται τους τελευταίους μήνες στο μπάσκετ της Ινδονησίας. Ο Τζάρεντ Σο, ένας από τους πιο σταθερούς και δημοφιλής παίκτης του εγχώριου πρωταθλήματος, τον περασμένο Μάιο συνελήφθη από τις αρχές καθώς είχε στην κατοχή του ζελεδάκια κάνναβης.

Ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή, σε κελί στο οποίο βρίσκεται μαζί με 12 ακόμη κρατούμενους και αναμένει τη δίκη του, με την ποινή να μπορεί να είναι από πολλά χρόνια φυλάκισης μέχρι και σε θάνατο!

Ο 35χρονος Αμερικάνος, μέσα από δηλώσεις του υποστηρίζει ότι ο μοναδικός λόγος που έχει στην κατοχή του αυτά τα ζελεδάκια, είναι ώστε να τον βοηθήσουν σε θέματα υγείας που αντιμετωπίζει, ειδικότερα τη νόσο του Κρον που τον ταλαιπωρεί, εξηγώντας πως αυτό που για άλλους είναι ναρκωτικό, για τον ίδιο είναι φάρμακο. Παράλληλα, αναφέρει ότι προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ως μεγάλο έμπορο, κάτι το οποίο αρνείται.

«Χρησιμοποιώ την κάνναβη για ιατρικούς λόγους. Έχω μια φλεγμονώδη νόσο, τη νόσο του Κρον, που δεν θεραπεύεται. Δεν υπάρχουν φάρμακα. Το μόνο που με ανακουφίζει από τον πόνο στο στομάχι είναι η κάνναβη.

Είναι για το άγχος, την κατάθλιψη, την αϋπνία και τη νόσο του Κρον. Δεν το κάνω για να περάσω καλά ή να πάω σε πάρτι. Με βοηθάει λίγο με τον πόνο στο στομάχι, μερικές φορές δεν μπορώ καν να κρατήσω το φαγητό. Αυτό που για εκείνους είναι ναρκωτικό, για μένα είναι φάρμακο. Είναι πολιτισμικό το ζήτημα.

Θέλουν να με παρουσιάσουν σαν μεγάλο έμπορο ναρκωτικών. Μα γιατί να πουλούσα κάνναβη εδώ; Ήταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση».

Από την πλευρά τους, οι αρχές της Ινδονησίας αναφέρουν ότι η έρευνα συνεχίζεται θέλοντας να «ξεσκεπάσουν» το διεθνές δίκτυο διακίνησης που κρύβεται πίσω από αυτήν την υπόθεση.

Ο Τζάρεντ Σο από το 2014 μέχρι και φέτος έχει περάσει από 19 διαφορετικές ομάδες ενώ το 2023 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ινδονησίας, ωστόσο αμέσως μετά τον χαμός που έγινε με την υπόθεσή του, η ομάδα τον αποδέσμευσε και η αρχή του πρωταθλήματος τον απέκλεισε.
