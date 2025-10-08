Στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς προσχώρησε ο Θοδωρής Δρίτσας

Tην ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξή του στην ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο κ. Θοδωρής Δρίτσας με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο κ. Δρίτσας κατέλαβε την έδρα της Α΄ Πειραιώς ως πρώτος αναπληρωματικός με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Η ορκωμοσία του στην Ολομέλεια πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης ενώ παρέμεινε τυπικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για λιγότερο από δυόμιση ώρες.

Πλέον η ΚΟ της Νέας Αριστεράς αυξάνει σε 12 βουλευτές ενώ η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται σε 25.

