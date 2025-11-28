Στην Κωνσταντινούπολη ο Πάπας Λέων ΙΔ’: Ιστορική συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας το επίσημο πρόγραμμα των επαφών του στην Άγκυρα, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ποντίφικας εξέφρασε την ευχή η Τουρκία να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας και γεφύρωσης των λαών της περιοχής.

Κεντρικός σταθμός της επίσκεψης αποτελεί η αυριανή μετάβαση του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια, όπου θα τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από τη σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 15:30 τοπική ώρα, στον αρχαιολογικό χώρο της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και επικεφαλής χριστιανικών δογμάτων που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.

Η κοινή τους παρουσία σηματοδοτεί τη συμβολή της Συνόδου της Νικαίας στη διαμόρφωση των θεμελιωδών στοιχείων της χριστιανικής πίστης, κοινή παρακαταθήκη για την πλειονότητα των χριστιανικών εκκλησιών. Η πρόσκληση είχε αρχικά απευθυνθεί από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο, ενώ επαναβεβαιώθηκε προς τον διάδοχό του μετά την ενθρόνιση του Λέοντος ΙΔ’.

Το πρόγραμμα του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη ξεκινά αύριο με επίσκεψη στον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος. Το βράδυ θα συναντηθεί με τα μέλη της αποστολικής αντιπροσωπείας του Βατικανού.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ο Ποντίφικας θα μεταβεί στο Φανάρι, όπου θα υποδεχθείται από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί Δοξολογία παρουσία ιεραρχών από την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη, τη Ρώμη και διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Ακολούθως, στην Αίθουσα του Θρόνου θα υπογραφεί Κοινή Δήλωση των δύο προκαθημένων. Μετά την τελετή θα γίνει παρουσίαση των συνοδειών και θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό της εορτής, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας ο Πάπας θα επισκεφθεί το τέμενος Σουλταναχμέτ και θα έχει επαφές με θρησκευτικούς ηγέτες στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 17:00 το απόγευμα θα προστεί θείας λειτουργίας στο κλειστό γήπεδο «Volkswagen Arena».

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία με προεξάρχοντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη και συλλειτουργούντα τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Ο Πάπας θα παραστεί, μαζί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και άλλους επίσημους. Στο τέλος της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή επίσημων λόγων και κοινή ευλογία του εκκλησιάσματος από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Τουρκία ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο Πάπας Λέων ΙΔ’, μετά από γεύμα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Βηρυτό, επόμενο σταθμό της περιοδείας του.

