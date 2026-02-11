Στην Πάτρα ο Ανδρέας Ξανθός για το “Κόκκινο Νήμα”: Παρουσίαση βιβλίου με επίκεντρο υγεία, κοινωνία και πολιτική

Την παρουσίαση της νέας έκδοσης του βιβλίου «Το κόκκινο νήμα» του Ανδρέα Ξανθού φιλοξενεί το βιβλίοπωλείο Πίξελbooks, σε μια εκδήλωση με παρεμβάσεις επιστημόνων και πολιτικών. Το βιβλίο ανοίγει συζήτηση γύρω από ζητήματα υγείας, κοινωνίας και πολιτικής.

Το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks και οι εκδόσεις Θεμέλιο διοργανώνουν παρουσίαση της νέας έκδοσης του βιβλίου του Ανδρέα Ξανθού «Το κόκκινο νήμα – Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική», την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο διάλογο για τις εξελίξεις στο σύστημα υγείας, τις κοινωνικές προκλήσεις και τις πολιτικές προοπτικές, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από το βιβλίο του πρώην υπουργού Υγείας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, ο γιατρός του ΕΣΥ και πρώην αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο γιατρός του ΕΣΥ και πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, καθώς και ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και πρώην πρόεδρος του ΚΕΣΥ Κώστας Μάρκου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Ροδίτης, ενώ παρών θα είναι και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος θα αναπτύξει τις βασικές θέσεις του βιβλίου και θα συνομιλήσει με το κοινό.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον χώρο της δημόσιας υγείας, αλλά και για τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

