Στην Πάτρα ο Νίκος Δένδιας για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Για μία ακόμη φορά μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί στην Πάτρα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο νομός έχει μπει δυναμικά στην κυβερνητική ατζέντα.

07 Ιαν. 2026 15:00
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του θα κόψει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο My Way το Επιμελητήριο Αχαΐας, με προσκεκλημένο τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί και είναι ανοικτή στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να παραστούν.

Για μία ακόμη φορά μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί στην Πάτρα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο νομός έχει μπει δυναμικά στην κυβερνητική ατζέντα. Η παρουσία του Νίκου Δένδια στην πόλη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επισκέψεων υψηλόβαθμων υπουργών και στελεχών, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο της Αχαΐας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, διεκδικεί και συνδιαμορφώνει τις προϋποθέσεις, ώστε η περιοχή να αποκτήσει ένα σαφές και βιώσιμο αναπτυξιακό πλαίσιο. Στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών και υπηρεσιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Τον τελευταίο χρόνο, το Επιμελητήριο έχει φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την προβολή της Αχαΐας. Οπως έκλεισε το 2025, έτσι και ανοίγει το 2026: με ισχυρές παρουσίες και πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μελών του και την αναβάθμιση του ρόλου της περιοχής στην ευρύτερη οικονομική σκηνή.

