Στην Πάτρα τη Δευτέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας – Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα τις πυρκαγιές και την πολιτική προστασία

Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ διοργανώνει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, στον Πολυχώρο «Royal» (Ακτή Δυμαίων 53) στην Πάτρα, εκδήλωση με θέμα: «Πυρκαγιές σε δασικές, αστικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δυναμώσει ο αγώνας για άμεσα μέτρα πρόληψης, πυροπροστασίας και αποκατάστασης».

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Την εισηγητική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Σωτήρης Παρίσης, μέλος της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις.

Όπως υπογραμμίζει το ΚΚΕ, οι φετινές πυρκαγιές στην Αχαΐα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα αποκάλυψαν την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων πρόληψης και την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει το λαό. Το κόμμα σημειώνει ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής που μετατρέπει σε εμπόρευμα τη γη, το νερό, τις ακτές και τα δάση, αφήνοντας τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών ακάλυπτες.

Η εκδήλωση, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αποτελεί κάλεσμα προς τον λαό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Όπως τονίζεται, «μόνο μέσα από την πάλη για μια διαφορετική κοινωνία, σοσιαλιστική, μπορούν να διασφαλιστούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής του λαού».

Ακολουθεί το πρόγραμμα των παρεμβάσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

«Εμπρηστική» η πολιτική κυβέρνησης, κράτους και αστικών κομμάτων.

Μιχάλης Σκαρβέλης,

Καθηγητής Δασολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σάββας Θεοδωρής,

Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Υπαρχηγός ε.α.

Αθηνά Ηλιοπούλου,

Κτηνοτρόφος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας

Αναστάσης Αρβανίτης,

Εργαζόμενος στον ΑΔΜΗΕ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ειδικευμένος στα δίκτυα υψηλής τάσης

Σοφία Ευθυμιάδη,

Φοιτήτρια της σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Μπροστά στη μάχη για την προστασία του λαού οι κομμουνιστές.

Οργάνωση και διεκδίκηση όλων των αναγκαίων άμεσων μέτρων

και των απαραίτητων υποδομών.

Κώστας Πελετίδης,

Δήμαρχος Πατρέων

Αναστασία Τογιοπούλου,

Αντιδήμαρχος Πατρέων Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Βραχνεΐκων, Παραλίας, Μεσσάτιδας

Διονύσης Κλάδης,

Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ και μέλος του ΓΠ Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ

Γιάννης Παπαχρονόπουλος,

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βραχνεΐκων

Παναγιώτης Τσεπελίκας,

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Πυροπλήκτων του χωριού Μοιραίικα

Δημήτρης Κουτζής,

Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΚΕ του ΚΚΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Η φωτιά μέσα στη ΒΙ.ΠΕ. και ο κίνδυνος ενός μεγάλου ατυχήματος.

Άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Δημήτρης Μαρμούτας,

Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Γιάννης Ζησιμόπουλος,

Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων, οικονομολόγος

Mirza Mohsan Ali,

Πυρόπληκτος μετανάστης εργάτης στη ΒΙ.ΠΕ.

Ηλίας Τσιμπουκάκης,

Χημικός Μηχανικός, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ του ΚΚΕ

Παναής Ζαφειρόπουλος,

Πρόεδρος του Σωματείου Τροφίμων-Ποτών Δυτικής Αχαΐας, βιομηχανικός εργάτης

