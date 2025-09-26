Στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί, από τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Πατρών, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025, με σκάφη τύπου HANSA 303 Single και Double, μετά από ανάθεση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην πόλη μας, από την Πέμπτη 2 έως και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, θα συμμετέχουν ιστιοπλόοι από τους Ομίλους, ΙΟ Πατρών, Sailability Hellas – Ιστιοπλοΐα για Ολους, Ναυτικό Ομιλο Θεσσαλονίκης, Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Ηρακλείου, Ναυτικό Ομιλο Βόλου και Αργοναύτες, Ναυτικό Ομιλο Καλαμάτας «Ποσειδών», Ναυταθλητικό Ομιλο Αλεξανδρούπολης και Ναυτικό Αθλητικό Ομιλο Κέρκυρας.

Από την ερχόμενη Τετάρτη1/10, ημέρα που θα αρχίσουν να φτάνουν οι αποστολές, η καρδιά της ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ θα χτυπά στην Πάτρα, την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσουν οι ιστιοδρομίες και το βράδυ της ίδιας ημέρας στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», στις 20.30 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Εναρξης.

Ο αγώνας είναι σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, τη στήριξη του Δήμου Πατρέων, ΠΕΑΚ Πάτρας και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα «Ιστιοπλοΐα για όλους» υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025, στηρίζουν επίσης το Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale – πρόγραμμα «Blue Mediterraneo», ο Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας Δημήτρης και Βέρα Σφήκα (SFikapatras), το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου και το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ «Ηφαιστος».

Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών ευχαριστεί θερμά για τη στήριξη, τους φορείς, τους χορηγούς, καθώς και το πλήθος των εθελοντών και μελών του ΙΟ Πατρών, που θα συνεργαστούν για να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025.

Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση την ερχόμενη Τετάρτη 1/10 (12.00) στα γραφεία του (Ηρώων Πολυτεχνείου 17).

