Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα

Σημαντική επίσκεψη πραγματοποιεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα εργοτάξια δύο μεγάλων οδικών έργων της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα βρεθούν επί τόπου για να ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία των εργασιών.

Το πρώτο μέρος της περιοδείας αφορά τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, ένα έργο που βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία και αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τις οδικές συνδέσεις της Αχαΐας με την Ηλεία, αλλά και την ασφάλεια χιλιάδων οδηγών. Στις 10:00 το πρωί, ο Υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου θα βρεθούν στον Κόμβο Οβρυάς, όπου θα γίνει ενημέρωση για τις τελευταίες εργασίες, τον βαθμό ολοκλήρωσης και τα επόμενα βήματα μέχρι την παράδοση του έργου.

Στις 14:00 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου θα μεταβεί στον δεύτερο μεγάλο οδικό άξονα που βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Η αυτοψία θα επικεντρωθεί στη συνολική πρόοδο, στους χρόνους παράδοσης των επιμέρους τμημάτων και στις παρεμβάσεις που αναμένεται να αλλάξουν τις μετακινήσεις σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Η επίσκεψη θεωρείται καθοριστική, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου τα δύο έργα έχουν εισέλθει σε φάση υψηλής δραστηριότητας και οι ρυθμοί κατασκευής έχουν ενταθεί. Το Υπουργείο αναμένεται να δώσει επιπλέον στοιχεία για τα χρονοδιαγράμματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα καθορίσουν την ολοκλήρωση των δύο οδικών αξόνων.

