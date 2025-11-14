Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα βρεθούν επί τόπου για να ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία των εργασιών.

Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα
14 Νοέ. 2025 17:48
Pelop News

Σημαντική επίσκεψη πραγματοποιεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα εργοτάξια δύο μεγάλων οδικών έργων της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα βρεθούν επί τόπου για να ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία των εργασιών.

Το πρώτο μέρος της περιοδείας αφορά τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, ένα έργο που βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία και αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τις οδικές συνδέσεις της Αχαΐας με την Ηλεία, αλλά και την ασφάλεια χιλιάδων οδηγών. Στις 10:00 το πρωί, ο Υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου θα βρεθούν στον Κόμβο Οβρυάς, όπου θα γίνει ενημέρωση για τις τελευταίες εργασίες, τον βαθμό ολοκλήρωσης και τα επόμενα βήματα μέχρι την παράδοση του έργου.

Διαβάστε επίσης: Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση

Στις 14:00 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου θα μεταβεί στον δεύτερο μεγάλο οδικό άξονα που βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Η αυτοψία θα επικεντρωθεί στη συνολική πρόοδο, στους χρόνους παράδοσης των επιμέρους τμημάτων και στις παρεμβάσεις που αναμένεται να αλλάξουν τις μετακινήσεις σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Η επίσκεψη θεωρείται καθοριστική, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου τα δύο έργα έχουν εισέλθει σε φάση υψηλής δραστηριότητας και οι ρυθμοί κατασκευής έχουν ενταθεί. Το Υπουργείο αναμένεται να δώσει επιπλέον στοιχεία για τα χρονοδιαγράμματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα καθορίσουν την ολοκλήρωση των δύο οδικών αξόνων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Larry Fraser: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy
19:00 Οταν η σιωπή είναι η επιλογή
18:54 Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!
18:46 Προφυλακίστηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
18:39 Στα… πράσα πιάστηκαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβης!
18:30 Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί
18:23 Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί
18:15 Πάτρα: Πορεία και εκδηλώσεις από το ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο
18:08 Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!
18:00 Ενας στους 9 ενήλικες είναι διαβητικός – Το μήνυμα της Βασιλικής Γούλα
17:55 «Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου», αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber
17:48 Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα
17:39 Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα
17:31 «Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν
17:19 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία
17:12 Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
17:00 Αριστοφάνης Στεφάτος για τις έρευνες: Αν βρεθεί φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα αλλάξει
16:53 Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
16:50 Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025
16:44 Ιός Δυτικού Νείλου: Ποια χώρα της ΕΕ σημειώνει ρεκόρ κρουσμάτων και βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ