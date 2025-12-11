Στήριξη στον πρωτογενή τομέα από την ΚΕΕΕ: Ομόφωνο ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση της Πάτρας

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στην Πάτρα, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα στην έκδοση Ψηφίσματος για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα. Παρατίθεται το κείμενο του Ψηφίσματος:

«Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Επιμελητηρίων της χώρας, αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα για την εθνική οικονομία και εκφράζει τη θεσμική στήριξή της στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, που διεκδικούν δίκαιες λύσεις για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του κλάδου.

Ο πρωτογενής τομέας επηρεάζει άμεσα την επισιτιστική ασφάλεια, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ασταθείς τιμές, τη μείωση του εισοδήματος, τις καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις και την ανάγκη για έναν σύγχρονο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό.

Η ΚΕΕΕ:

︎ στέκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων,

︎ αναγνωρίζει τον αγώνα τους ως θεμιτό και κρίσιμο για τον παραγωγικό ιστό της χώρας,

︎ στηρίζει κινητοποιήσεις που διεξάγονται με υπευθυνότητα και σεβασμό προς την κοινωνία, χωρίς βέβαια να παρακωλύουν την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και φυσικά να μην επηρεάζεται η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Καλούμε την πολιτεία:

︎ να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο,

︎ να λάβει μέτρα ανακούφισης στο κόστος παραγωγής και ενίσχυσης της ρευστότητας,

︎ να διαμορφώσει ένα σταθερό, δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ΚΕΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τον πρωτογενή τομέα, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την παραγωγή, την ανταγωνιστικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για την ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας. Η ΚΕΕΕ παραμένει αρωγός στις προσπάθειες για δίκαιες και βιώσιμες λύσεις».

