Στις 11 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Μάγγου – Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής

Η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια και παράνομες πράξεις σε βάρος του 26χρονου Βασίλη Μάγγου το 2020 στον Βόλο θα συνεχιστεί στις 11 Δεκεμβρίου, μετά την απόρριψη νέου αιτήματος αναβολής. Η διαδικασία άνοιξε με εντάσεις, ενώ έξω από τα δικαστήρια υπήρξε συγκέντρωση αλληλεγγύης.

Στις 11 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Μάγγου - Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής
26 Νοέ. 2025 14:50
Pelop News

Η εκδίκαση της υπόθεσης για τις πράξεις που αποδίδονται στους έξι αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας —τέσσερις της ΟΠΚΕ και δύο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου— θα συνεχιστεί στις 11 Δεκεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για βασανιστήρια κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη κατακράτηση και παράνομη έκθεση, σε σχέση με τα γεγονότα της 14ης Ιουνίου 2020 εις βάρος του 26χρονου Βασίλη Μάγγου.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση ζήτησε νέα αναβολή λόγω κωλύματος δύο συνηγόρων. Το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστήριο, καθώς είχε προηγηθεί αναβολή τον Ιούνιο και δεν υπήρχε περιθώριο για νέα. Μετά από διαδοχικές διακοπές, η έδρα όρισε αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης για έναν από τους κατηγορούμενους και διέκοψε τη διαδικασία ώστε να ενημερωθεί για τη δικογραφία. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί, οπότε και θα γίνει η κλήρωση των ενόρκων.

Την ίδια ημέρα οι γονείς του Βασίλη Μάγγου θα καταθέσουν, μέσω της δικηγόρου τους Α. Παπαρούσου, δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πατέρας του 26χρονου, Γιάννης Μάγγος, ανέφερε ότι πλέον δείχνει πως η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά, επισημαίνοντας πως «το δίκιο είναι με το μέρος μας και τα στοιχεία σε βάρος των κατηγορουμένων συντριπτικά».

Έξω από το δικαστικό μέγαρο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλέγγυων, οι οποίοι μετά τη διακοπή της συνεδρίασης πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης.

